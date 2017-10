Sex döda i väntan på äldreboende i år

HÖRBy Långa handläggningstider och äldre som dör i väntan på äldreboende. Så ser verkligheten ut i Hörby.

– Det går inte att dra för stora slutsatser av det. Vår ambition är att en utredning ska gå skyndsamt, men det finns alltid några som tar längre tid, säger socialnämndens ordförande Hans Frank.

Enligt 2016 års statistik från Socialstyrelsens kvalitetsregister Öppna jämförelser får äldre i Sverige vänta i genomsnitt 57 dagar från ansökan om plats på äldreboende tills de får flytta in.

Men i Hörby, Höör och Svalöv får de äldre vänta dubbelt så länge. I genomsnitt 117 dagar från ansökan till inflyttning. Nästan fyra månader.

Att handlägga en ansökan om äldreboende innebär att den äldre ansöker muntligt eller skriftligt till sin biståndshandläggare. En utredning om den äldres behov av äldreboende ska inledas skyndsamt. När utredningen är klar fattas beslut om avslag eller så beviljas ansökan. Från det att ansökan beviljats har kommunen tre månader på sig att verkställa beslutet. Det vill säga finna en plats på äldreboende åt den äldre.

Enligt 2016 års statistik tog det 119 dagar från ansökan till inflyttning på äldreboende i Hörby. Nästan fyra månader. Det placerar kommunen på rankingplats 212 av 226.

– Hörby har haft långa handläggningstider. Men i dag är vi på en annan bana. Personalen gör en fantastisk insats och ser förbättringsmöjligheter, säger socialnämndens ordförande Hans Frank (L).

Vad har de långa väntetiderna berott på?

– Under tio år har man sagt åt socialförvaltningen att ”ni måste spara”. Sparandet i sig har blivit en ryggsäck som förvaltningen fått bära. Och det har fått konsekvenser, säger Hans Frank.

Han menar att man inte haft tillräckligt många biståndshandläggare. Och att många varit sjukskrivna på grund av hög arbetsbelastning och ökade sparkrav.

– Medarbetarna har känt sig otillräckliga, säger Hans Frank.

Socialchef Eva Klang Vänerklint tillträdde sin tjänst den 1 juni 2016.

– Vi ligger i bottenskiktet och det är precis det jag är anställd för att rätta till, säger Eva Klang Vänerklint.

När hon tillträdde var det många som stod i kö till de särskilda boendena i kommunen. Därför skapades ett så kallat mellanboende på Solbacken med plats för tio äldre som inte kan bo kvar i det egna hemmet och som väntar på en plats på äldreboende.

– Då tar vi hand om dem på bästa sätt. De som behöver det och på det bästa stället, säger Eva Klang Vänerklint.

Men Skånskans granskning visar att det under 2017 finns utredningar som pågått i upp till åtta månader.

Vad beror det på?

– Vissa har inte inkommit med kompletterande underlag. Någons förvaltare har bett att få vänta. Det kan vara av varierande anledningar, säger sektionschef Kristin Obad på myndighetsenheten.

Men en åtta månader lång utredning?

– Ofta finns det förklaringar till det, säger Kristin Obad.

En utredning om bistånd ska enligt socialtjänstlagen inledas skyndsamt. Men det finns inga egentliga direktiv för hur lång tid en utredning får ta.

– Men det finns en praxis på tre månader, säger Kristin Obad.

Under 2017 har redan sex personer i Hörby hunnit dö under utredningstiden.

– Ibland ansöker man väldigt sent. Och man kan avlida väldigt snabbt. Och man kan ha ansökt väldigt nyligen, säger Kristin Obad.

Kristin Obad tycker att 2-2,5 månaders utredningstid kan vara lagom. Förutsatt det inte finns ett akut behov av plats.

– Vi vill ändra på det som har varit. Vi vill göra det bättre. Bästa möjliga för våra medborgare som är i behov av vår hjälp, säger Hans Frank.

Just nu finns det sex personer som väntar på plats till äldreboende. Fyra av dessa befinner sig på mellanboendet på Solbacka.

– Vi har ambitionen att bli bäst i Skåne. Och det har vi inte varit. Vi har haft långa handläggningstider. Vi har sett problemen och tagit tag i dem, säger Hans Frank.

