Per Almström ny kommundirektör

STAFFANSTORP Per Almström blir ny kommundirektör i Staffanstorps kommun.

Han är 52 år och arbetar i dag som kommundirektör i Salem.

Han har stor erfarenhet från ledande positioner inom offentlig förvaltning, bland annat som kommundirektör i Perstorp och som chefsjurist på länsstyrelsen i Skåne, skriver kommunen på sin hemsida. Dessutom ähar han vuxit upp i Staffanstorp.

Beslutet att anställa Per Almström togs av kommusntyrelsen på måndagen.

– Jag är väldigt glad att kunna anställa Per Almström som ny kommundirektör. Per har många kvaliteter, såväl på djupet som i sin bredd och en lång erfarenhet från olika kommuner och myndigheter. En mycket stark rekrytering, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i en kommentar på hemsidan.

Per Almström kommer att tillträda sin tjänst i januari 2018.