Skräll av Höllviken

INNEBANDY Höllvikens IBF höll överraskande undan till säsongens första SSL-triumf efter 5-4 hemma mot topplaget Linköping.

En skräll som ger eko.

- Härligt. Nu är vi över strecket och det känns jättebra, myste tränare Ola Persson.

Efter två raka nollpoängare var det ett revanschsuget Höllviken som kom till spel.

Och hemmaspelarna visade upp sig från sin absolut bästa sida inför supportrarna i Halörhallen.

Segern var på intet sätt oförtjänt.

– Det är ofta tajt i innebandy, och i dag hade vi marginalerna på vår sida som gjorde att vi lyckades vinna till slut, konstaterade Persson.

– Första perioden var jämn, andra dominerade vi och sedan vann de skotten jättestort (22-6) i tredje.

Axel Persson (1-0), Dennis Sjöstedt (2-1), Daniel Persson (3-1), Johannes Wilhelmsson (4-1 och 5-3) stod för Höllvikens nätkänningar i drabbning där hemmalaget hela tiden hade kommandot målmässigt.

Men Linköping gav aldrig upp och forcerade starkt under de avslutande 20 minuterna.

Då Eric Björk tryckte in gästernas sista reducering, 4-5, återstod det fortfarande 38 sekunder. Således tillräckligt med tid för att nå en kvittering.

– Vi krigade hårt, och det var en underbar laginsats. Samtliga gjorde det hur bra som helst, sa Ola Persson, som dock ville dela ut ett extra plus målvakten Robin Johansson.

– Han räddade oss många gånger, stoppade drygt 90 procent av skotten, och var verkligen planens gigant.

Statistiskt blev det också ett trendbrott då Höllviken som åkt på storstryk i lagens fyra tidigare möten.