Pampig arenashow med snäll barnidol

Bamse på turné

Manus Peter Magnusson efter idé av Kenny Mattsson, musik Martin Stenmarck

Medverkande: Dräktskådespelare och Magnus Samuelsson

På Malmö Arena den 7 oktober

Att barn i dag har en hel rad artister och figurer som de gillar och att föremålen för intresset ofta skiftar är något man lägger märke till när man har barn eller barnbarn. Några idoler som består genom åren finns ändå, däribland Bamse. När den starka och snälla björnen nu ger sig ut på turné gör han det också som en rockstjärna – det är de stora arenorna som gäller.

På lördagen kom höstens stora Bamseturné till Malmö Arena där det var tre föreställningar och dit skaror av barn kom i sällskap med sina vuxna.

Medföljande barnbarnet, 4,5 år, var helt lycksalig över upplevelsen och levde sig glatt in i föreställningen. De interaktiva bitarna – som att få hjälpa Vargen att hitta Reinhard Räv – är något barnen uppskattar. Att känna igen karaktärerna är också en rolig upplevelse. Den rädde lille Skutt, Skalman som skyndar långsamt och aldrig missar en mat- eller sovstund och förstås den snälle Bamse. Hur många av de mindre barnen som minns Magnus Samuelsson – ”Världens starkaste man” – som också blev känd genom Let’s Dance två år sedan är jag osäker på, men han accepteras helhjärtat av publiken även när han i sin första dans verkar smått tveksam att leva ut stegen helt.

Reinhard Räv vill leva det goda livet utan att anstränga sig – att stjäla leksaker, pengar och godis blir ett bra sätt, tycker han och drar med sig starke Magnus och Vargen, som egentligen lämnat brottets bana. På slutet återvänder i alla fall Vargen till den smala vägen och in träder Farmor – med pondus som få och en burk dunderhonung.

Det är en enkel historia som utspelas på scen, men å andra sidan lätt för även de minsta att hänga med i. Med välgjorda dräkter in i minsta detalj, med pyro och såpbubblor och med snygg och avancerad ledscenografi i storformat blir upplevelsen spännande för barnen. Det är en stor och pampig produktion, men allra roligast blir ändå att få sjunga med i den välkända Bamsesången på sluttampen. Efter showen får barnen hälsa på de medverkande – och då blir det förstås trångt kring inhägnaden där Bamse & co rör sig.

Från vuxenperspektiv är Bamse på turné en föreställning som inte riktigt hittat formen ännu, men som är på god väg. Små saker som att parketten hade väl många rader – hur mycket såg barnen längst bak – och att styra upp möjligheten att säga hej till figurerna på ett bättre sätt efteråt hade gjort mycket till. Manus kan säkert också vidareutvecklas, men huvudsaken är nog ändå att Bamse är som han är – i första hand snäll. Och det är han i storformat också.