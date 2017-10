Trygghetsvandring blev en succé

STaFfanstorp Åtta medborgare dök upp när kommunen bjöd in till trygghetsvandring, men trots det tyckte arrangören att turen blev en succé.

Mycket tack vare att dialogen under kvällen gav flera nya uppslag.

– Det som slog mig var att det som diskuterades v id mötet berörde inte bara en medborgare utan flera, säger Patrik Runesson som är säkerhets- och trygghetsansvarig tjänsteman i Staffanstorps kommun

– Det är ju precis så vi vill att det ska vara.

– Om något bara stör en medborgare så är det svårt för kommunen att ingripa på samma vis som om flera faktiskt är överens om att det är ett problem, .

Under kvällen delades deltagarna in i tre olika grupper just för att kommunen ville se vilka ämnen som dök upp.

– Precis som vi misstänkte så var belysning och trafik ämnen som berörde och engagerade många.

– Det fina tycke jag var att medborgarna som hade kommit till mötet inte bara tyckte att det vara ett problem utan de hade även med sig förslag på hur vi skulle komma till rätta med problemen, säger Patrik Runesson.

Kommunen vill inte gå ut och säga exakt vad medborgarna kritiserade, men tar det vidare för att diskutera det och ta fram konkreta förslag.

– Vi kommer att hålla kontakten med medborgarna som slöt upp så att vi förstod deras kritik och lösning rätt.

– Från vår sida är vi så nöjda att det absolut kommer att bli tal om flera trygghetsvandringar i framtiden.

– Framförallt så vill vi understryka att det här är ett bra tillfälle för medborgarna i Staffanstorp att verkligen kunna påverka och föra fram sin åsikt till våra tjänstemän, säger Patrik Runesson.