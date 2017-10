Troell blev Årets Medelpunkt

HÖÖR Regissören, manusförfattaren och filmaren Jan Troell fick på lördagen ta emot Skånska Akademiens vandringspris Årets Medelpunkt på stiftsgården Åkersberg i Höör.

– Det sägs att det är svårt att bli profet i sitt fäderneland. Därför är det extra hedrande att få utmärkelsen här, sade Jan Troell till Skånskan på frågan om hur han rankar priset.

Han har fått 40-talet tunga svenska och internationella priser och utmärkelser genom åren.

Jan Troell, nu 86 år gammal, Oscars-nominerades 1973 för Utvandrarna och har sopat hem Guldbaggar, olika festivalpriser som Silverbjörnen i Berlin, Chaplin-priset, Svenska Akademiens stora pris etc.

I den omfattande produktionen finns filmatiseringar av Vilhelm Mobergs romansvit i filmerna och tv-serien Utvandrarna och Nybyggarna och filmer som långfilmsdebuten Här har du ditt liv, dokumentärfilmen Sagolandet, Il Capitano om Åmselemorden, Hamsun om en norsk nazist samt Så vit som snö, som skildrar den kvinnliga flygpionjären Elsa Andersson.

Jan Troell anlände till Höör tillsammans med hustrun Agneta Ulfsäter-Troell, författare och dokumentärfilmare även hon, från hemmet i Smygehamn.

Troell hälsades välkommen av Skånska Akademiens director Martin Martinsson, som även höll en spirituell utfrågning av mannen som hyllats som filmgeni av Ingmar Bergman och som valde bort Hollywoods locktoner – även om han hann göra ett par filmer där med skådespelare som Gene Hackman, Liv Ullmann, Mia Farrow och Max von Sydow innan han drog sig tillbaka till Skåne igen.

– Jan har en helt unik ställning i svensk filmhistoria. Han har varit med under en lång tid skapat helt oförglömliga filmer. Som regissör och manusförfattare kanske det största vi har i vårt land, sade Martin Martinsson, som leder 21 ledamöter som har sin bas på Grand Hotel i Lund och jobbar under devisen Kultur och Humor.

– Det som slår mig är Jans fantastiska förmåga att skapa en bild av händelser i både dåtid och nutid med spännande och fina personporträtt i sina filmer – som har ett budskap som kombineras med djup, bredd och rytm, sade Martin Martinsson.

I publiken satt förutom akademiledamöter bland annat landshövdingen Anneli Hulthén och Höörspolitikerna Anna Palm (M), som hälsade alla välkomna, och Per-Ove Pehrson (M), som även är ordförande i Akademiens vänförening.

Årets Medelpunkt delades ut av Lundakomikern Johan Wester, som fick priset i fjol ihop med kollegan Anders Jansson.

– Det var en stor ära att få priset förra året. Men det blev ännu bättre när efterträdaren blev någon som står ett par snäpp högre upp! sade Johan Wester.

I Smygehamn är Jan Troell fortfarande igång och producerar film berättade han för de församlade åhörarna. Senaste projektet heter Kryp och filmatiseras på trädgårdsbordet.

Han berättade för publiken att han själv håller i kameran och bestämmer hur den ska röra sig men att han för hjälp med ljussättning och annat praktiskt av filmfotografen Mischa Gavrjusjov från Göteborg.

Jan Troell, född och uppvuxen i Limhamn, tyckte det kändes lite udda att just få priset Årets Medelpunkt.

– Jag har ju ända sedan jag var 9,5 år gammal just försökt undvika att vara en medelpunkt! Jag föredrar att vara vid sidlinjen bakom ett objektiv. Men man kan ju inte tacka nej till Martin, sade Jan Troell.

Hans far hade en av de första tidigare amatörfilmkamerorna och dokumenterade när nyfödde Jan Troell anlände hem till Limhamn från BB med sin mor i taxi.

– Jag har levande bilder på det. Så det sitter djupt i ryggraden. Sen fanns det en biograf som hette Centrum där vi bodde på Järnvägsgatan där jag gick på matiné på söndagarna och tittade på Tarzan och Edvard Persson. Första filmen jag såg var Disneys Tre små grisar – och den satte så djupa spår att nu är jag här! sade Jan Troell.

Han tycker själv han kom fram vid rätt tidpunkt.

– Då behövde tv så mycket film de kunde få, och det fanns bara ett program som alla tittade på. Även en kortfilm fick bra plats där. Det ena ledde till det andra.

På Martin Martinssons fråga om hur han lyckades finansiera storproduktionen Utvandrarna svarade Troell att allt var annorlunda då.

– På den tiden kunde ett filmbolag finansiera även en storsatsning. Man behövde inte gå och vänta i uppemot tio år som idag på finansiering. Chefen på SF Kenne Fant bestämde att filmen skulle göras och gav mig erbjudandet.

Jan Troell berättade om hur han ofta föredrog Skåne som inspelningsplats. 80 procent av Amerikascenerna i Nybyggarna är filmade i Skåne, det mesta vid Krageholmssjön i Ystads kommun där man fick med alla årstiderna på ett snyggt sätt.

– Vi var runt i Wisconsin och Michigan och letade inspelningsplatser och hittade flera tänkbara men det hade blivit för dyrt.

Till filmen Ingenjör Andrées luftfärd, om polarexpeditionen, berättade han att mycket är inspelat i Hovs Hallar utanför Båstad, där Ingmar Bergman tidigare spelat in klassikern Sjunde Inseglet.

– Det gick väldigt bra. Vi tog kompletterade bilder på Svalbard.

På Skånskans fråga om Mittskåne också finns i de Troellska filmerna var svaret att så var fallet.

– I Osbyholm gjorde vi flera avsnitt av Sagolandet, och intervjuade en kommunpolitiker om den nya vägdragningen där.

Sagolandet var filmen som Jan Troell nämnde när Martin Martinsson frågade honom om vad han vill att världen ska minnas honom för, och vad han vill förmedla till mänskligheten.

Martin Martinsson frågade också om de många starka kvinnorna som finns i Jan Troells filmer.

– Kvinnor har spelat en stor roll i mitt liv. Jag tycker inte det är något konstigt, sade Troell och drog ner applåder.