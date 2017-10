Smakstart för Olympic

FOTBOLL BK Olympic fick en drömöppning i kvalet till division 2.

Efter 5-1 (0-1) borta mot Lerkils IF väntar Sölvesborgs Goif i en avgörande match om två veckor.

– Så klart känns det riktigt bra. Vi ändrade en del i vårt positionsspel och körde över Lerkil totalt i andra halvlek, sa en belåten Ola Moberg, assisterande tränare i Olympic.

Axel Håkansson, Simon Ståhl, Dimitris Kontanidis och Sadmir Zekovic nätade fram till 4–1 i minut 82.

I fjärde stopptidsminuten kunde gästerna även tillgodoräkna sig ett självmål.

– Definitivt en av årets bästa halvlekar. Sedan gäller det att vi presterar i mer än 45 minuter om vi ska lyckas mot Sölvesborg.

Nästa helg möts Sölvesborg och Lerkil. Därefter väntar avgörande på Lindängens IP lördagen den 21 oktober.

Gruppsegraren tar sedan steget upp i division 2.

I Olympic ska ett extra plus gå till Dimitris Kontanidis som byttes in i 46:e minuten och bland annat gjorde 3-1-målet.

– Ett fantastiskt inhopp. Han kom in och nästan vände matchen på egen hand, konstaterade Moberg.

– Jag vill även berömma 18-årige målvakten Kevin Svensson gjorde A-lagsdebut i serieavslutningen mot Hyllie, fick förnyat förtroende i dag och visade stor pondus.