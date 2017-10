Skellefteå AIK nollade ett blekt Redhawks

MALMÖ Första förlusten under ordinarie tid. Det fick Malmö Redhawks känna på borta mot Skellfteå AIK efter det svidande 0-3-nederlaget.

En mindre lyckad inledningsperiod blev början till Rödhökarnas tunga fall i Skellefteå Kraft arena. När Adam Pettersson spräckte målvakten Oscar Alsenfelts nolla, så fick norrlänningarna rejäl fart på spelet.

Pär Lindholm ökade på till 2-0, och det kunde ha varit mer än så till Skellfteå innan den första perioden var över.

– De får momentum när de gör 1-0, de kommer med hög fart, och det gäller för oss att få stopp på dem i vår egen zon, sa Malmöbacken Jens Olsson i C More under den första periodpausen.

Forwarden Fredrik Händemark var kritisk till sitt eget lags uppträdande under de första 20 minuterna.

– Vi forwards visade oss inte tillräckligt för backarna, vi måste också gå hela vägen in på mål, menar han.

Tränaren Peter Andersson försökte med det klassiska coachknepet att vaska om i formationerna. Redhawks spel blev något mer fokuserat, men målen uteblev ändå.

Skellefteå kunde spela smart på resultatet, och när Oscar Alsenfelt i slutet av matchen fick åka av isen och sätta sig i båset, så passade hemmalaget på att göra 3-0 i tom bur. Något som gladde de 4 726 åskådarna.

Peter Andersson såg allt annat än munter ut, och han skrädde inte heller orden efter förlusten:

– Jag är rejält besviken över vår insats. Vi får inget tryck, vi träffar inte målet, vi bjuder på billiga mål.

– Jag kan stå här i två och en halv timme och säga vad vi gör för fel, men det känner jag inte för, säger en bitter Peter Andersson i C Mores direktsändning.

Hans lag matchar visserligen just nu var och varanannan dag, och det kan förstås bidra till att insatserna pendlar upp och ned i kvalitet från dag till dag. Men just så där fungerar elithockeyn. Det är ett intensivt schema mest hela tiden för spelarna.

Redan under måndag och tisdag väntar två nya matcher för Redhawks, båda spelas i hemmaborgen Malmö arena. Först mot Örebro i SHL, och sedan är det gruppfinal i CHL mot tjeckiska Kometa Brno.

Känslan är att Redhawks behöver få in lite nytt friskt blod i laget för att piggna till igen. Den amerikanske snipern Rhett Rhakshani har inte spelat sedan premiären, och hans bössa hade gjort susen. Inte minst i power play.

Även friskusen Carl-Johan Lerby har varit borta ett tag på backsidan efter en viltolycka, men trelleborgaren är på väg tillbaka igen.