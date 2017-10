Dansbandsgalan ska arrangeras i sommar

Veberöd I maj hette det att dansbandsgala ordnades för sista gången i byn.

Men så blir det inte. Företaget AX2 går in och tar över festen i samarbete med fotbollsklubben. Den 1-2 juni är det dags igen.

– Vi var på galan i våras och tog kontakt med föreningen direkt efteråt och sa att vi ville driva den vidare. Det hela blev klart för några veckor sedan, säger Andreas Malmqvist, som har AX2 tillsammans med Andreas Borgström.

–Detta gör vi mest för att vi tycker att det är roligt, inte främst för att tjäna pengar. Jag har många kompisar i Veberöd, både inom badmintonen och fotbollen, säger Andreas Malmqvist.

AX2 är professionella när det gäller att ordna galor och festivaler. Nästa säsong planerar de två kompanjonerna sju liknande arrangemang runt om i Skåne och Halland.

Företaget har egen personal, står för alkoholrättigheter och hyr in vakter. De äger också egen utrustning, som brandklassade tält.

– En nyhet i Veberöd blir att vi kan servera sprit även under fredagen. Tidigare har föreningen endast kunnat servera det under lördagen, då det är sittning. Under fredagen var det endast öl och vin som gällde, säger Andreas Malmqvist.

Fredagskvällen ska vidare bli mer av en partykväll, utan dansband. Artisten Björn Rosenström, som spelar egna låtar, är inbokad.

Till lördagen är Scotts och Barbados inplanerade. Det blir fler artister, uppger Andreas Malmqvist.

– Vi pratar med flera olika och det kan bli ännu större namn. Nu när vi kommer hit för första gången vill vi visa vad vi kan bjuda på.

