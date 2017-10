Champagnejubel i Torns IF

FOTBOLL Torns IF sparade inte på jublet efter att ha säkrat seriesegern genom 2-0 (1-0) hemma mot Vimmerby IF.

Champagnen åkte fram då ett historiskt division 1-avancemang var i hamn.

– Helt fantastiskt, utbrast tränare Richard ”Kalle” Ringhov.

53-årige Ringhov visste knappt vad han skulle säga en dryg timme efter slutsignalen på Tornvallen.

Stångbylagets tränare var fortfarande chockad över att båda utmanarna om förstaplatsen förlorat i omgång 25.

Tvåan Lunds BK 1-2-föll i bortamötet med Räppe Goif och trean Hässleholms IF åkte på 2-4 hemma mot Lindsdals IF.

– Det kunde jag aldrig tro. Jag hade inte förberett mig ett dugg på att fira i dag, men desto härligare, sa Kalle.

– Vi gick bara ut för att göra vårt jobb.

Richard Ringhov hade dessutom beordrat mobilförbud på bänken, med konsekvens att övriga resultat i division 2 östra var okända nästan ända in i det sista.

En minut före slutet fick han reda på hur det låg till.

– Jag är fullständigt tagen. Svårt att ta in när man lagt ner så många timmar, domaren blåser av och plötsligt är avancemanget klart.

Därmed har Ringhov tre seriesegrar under sina åtta säsonger Torns IF.

Så sent som 2002 åkte Stångbys stolthet på förnedrande 0-16 i en bortamatch mot Holmeja i division 7.

– Vad ska man säga? Det är helt otroligt. Skadade lagkaptenen Daniel Thulin, som satt på ledarbänken i dag, var med redan i femman. Och det samma gäller Tomas Martinsson.

– Varje serie lever sitt eget liv, men det är svårare att vinna hur högre upp man kommer och därför smäller denna absolut högst.

André Johansson gjorde Torns 1-0-mål i minut 22 och efter en knapp timmes spel skickade Niclas Lundberg in 2-0 som också blev slutresultatet.

– Vi hade verkligen stenkoll, och skapade sex-sju heta lägen förutom målen. Vimmerby åstadkom inte mer än ett stolpskott.

Hur firade ni efteråt?

– Med champagne, tränardusch, och allt annat som hör till en serieseger.

Och i kväll?

– Då blir det ännu mer spontanfirande nere på klubben. Killarna tänker dra ut på krogen för att festa ordentligt, medan jag åker hem för att kunna njuta och samla tankarna.

Var behöver ni förstärka inför 2018?

– Är för tidigt att uttala sig om. Vi ska se vad detta laget kan göra högre upp, sedan får vi givetvis även in någon ny spelare. Men det viktigaste för klubben är att behålla sin identitet, inte skena i väg och låta alla vara värda lika mycket.

Helt klart är dock att Richard Ringhov och Magnus ”Bloody” Nilsson kommer dela tränaransvaret för tredje året i rad.