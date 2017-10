Bil har kört in i folkmassa i London

London Flera personer har skadats i London sedan en bil kört in i en folkmassa.

Enligt BBC har händelsen inträffat nära Naturhistoriska museet i områset South Kensington.

Omständigheterna kring olyckan är ännu oklara.

Daily Mail rapporterar att en person har gripits. De som körts på uppges ha fått lindiga skador.

Vid 17-tiden uppger nyhetsbyrån Reuters att polisen inte utreder det inträffade som ett terrordåd.

We are aware of an incident in Exhibition Road, #South Kensington.More information to follow

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2017