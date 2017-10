Pantern fick till slut jubla mot Leksand

ISHOCKEY Bara en sekund återstod. Då säkrade IK Pantern segern i förlängningen mot Leksand.

– Jag hade ingen koll på tiden, säger segerskytten Axel Wemmenborn om sitt kyliga avslut som innebar 3–2 på övertid.

Det bjöds på hockeyraffel inför drygt 1 200 åskådare den här fredagsaftonen i Malmö Isstadion, när det klassiska publiklaget Leksand kom på besök.

I en tempostark tillställning såg Pantern ut att gå mot tre poäng, när Axel Wemmenborn sprätte in 2-0-pucken med bara sju minuter kvar av ordinarie matchtid.

Men Leksand reducerade och satsade sedan allt på ett kort. 18.,21 plockade man ut målvakten. I spel sex mot fem kom kvitteringen.

– Klart att det kändes surt i det läget, säger Axel Wemmenborn, som var inne på isen vid baklängesmålet.

Men både han och Pantern reste sig.

Även om det satt långt inne, så kom segerpucken alltså i förlängningens allra sista sekund.

– Dennis (Svensson) jobbade fram pucken till mig på ett bra sätt, och det kändes skönt att se den gå in, säger Wemmenborn.

– Jag tycker också att vi var värda att få vinna. Vi krigar på bra under hela matchen, och gör en stark laginsats.

– Klart att man alltid vill ha tre poäng, men det är ändå starkt av oss att knipa extrapoängen, förklarar han.

Panterns coach Håkan Åhlund verkade inte alltför nedslagen över en tappad 2-0-ledning, även om det hände för fjärde gången.

– Det är trots allt tillfälligheter som spelar in när Leksand kvitterar på slutet. Jag tycker ändå att spelarna visar upp en god karaktär som tar sig samman och grejar extrapoängen på övertid, säger Åhlund.

– Jag tycker dessutom att det var en bra och intensiv ishockeymatch i ett högt tempo, kanske väl högt ibland. Men vi har sammantaget mer kvalitet när vi har pucken än Leksand.

Det fanns många plus-varianter att hitta i Pantern. Robin Jensen var riktigt stabil mellan stolparna, och växer allt mer in i den allsvenska kostymen.

Extra kul var att se den danske backen Malte Söstrup Setkovs orädda debut i Panterntröjan. 18-åringen, som mäter nästan två meter i strumplästen, har lånats in från Malmö Redhawks SHL-trupp.

Han såg lugn ut som en filbunke och spred trygghet på isen.

Agerandet från den här gänglige ynglingen såg moget ut, och han fick dessutom stort förtroende av ledarstaben i Pantern.

Malte Söstrup Setkov fick spela både i power play och i tre-mot-tre-spelet i förlängningen. Drygt 17 minuters istid blev det totalt i hans allsvenska debut.

– Det var kul att se hur bra han skötte sig. De unga killarna kommer att få chansen, eftersom det är en lång säsong, förklarar Pantern-tränaren det stora förtroendet som Redhawkslånet direkt fick.

Åhlund gladdes också över att Pantern noterades för ett power play-mål, som kom i andra perioden på ett kanonskott av backen Tobias Ekberg. Det var Malmölagets fjärde mål i numerärt överläge hittills under den allsvenska säsongen.