Kalkbrottet öppnar exklusivt

Skoleleverna fick en unik upplevelse efter att ha släppts in.

Lisa Malmborg i mitten kunde inte avgöra vad som var bäst med besöket i kalkbrottet. I hennes ögon var allt bäst och fossilerna sparades i en liten ask som minne.

MALMÖ

I helgen finns en unik möjlighet att uppleva kalkbrottet när arrangemanget Sten & Fossil arrangeras, men redan i dag fick enskilda skolklasser möjlighet att gå ner och få en exklusiv vandring.

Det är tidig förmiddag en kall höstdag när elever från årskurs 3 står uppradade på ett led med en kompis i handen och väntar på att grinden till kalkbrottet ska öppnas. I täten går representanter från Malmö kommuns gatukontor som ska guida dem runt;

– Tanken är att barnen ska få en inblick i vilka djur som lever i kalkbrottet i dag och har gjort det genom historien. Kalkbrottet är ju hela 62-65 miljoner gammalt och det går att se i det många fossiler som finns utspridda. Det finns även andra rester som har hittats genom åren som hajtänder från 50 olika arter, säger Jessica Grundén, projektledare gatukontorets besöksanläggningar.

Malmös kalkbrott är inte vilket kalkbrott som helst utan det är faktiskt norra Europas största. Den första kalken bröts med spade och hacka fram till att tekniken gjorde det möjligt att spränga med dynamit. Just själva sprängningarna har etsat sig fast i Limhamnsbornas minne. Det finns nämligen ett talesätt som säger att ” Klockan två dansar porslinet”. Det är med anledning av att det var den tiden som det brukades sprängas i kalkbrottet.

De kraftiga smällarna gjorde dock också att en stor del av fossilerna som fanns i kalkbrottet gick sönder. Som krona på verket så gjorde en jordbävning i mer närliggande tid att kalkbrottet blev direkt farligt att vistas i, vilket är orsaken till att det är i dag är stängt för allmänheten.

– Det finns allvarliga säkerhetsrisker i kalkbrottet som skulle kräva omfattande åtgärder för att kunna hålla det öppet. Vi pratar om 20 meter stup rakt ner på vissa ställen och dessutom konstant rasrisk från väggarna, då och då rasar det även sten. För att kalkbrottet ska kunna ta emot besökare behövs stängsel och riktiga broar. Det är nödvändigt för att besökare ska kunna ledas runt kalkbrottet på ett säkert vis. Utöver säkerhetsaspekten så finns det ett unikt djurliv i kalkbrottet eftersom det också är ett naturreservat, säger Jessica Grundén.

Under lördagen och söndagen så har allmänheten möjlighet att gå den specialslinga som skolbarnen gick under fredagen, men tiderna för helgen är mellan klockan 10-16.

Under helgen kommer det även att finnas ett eventområde som visar upp affischer på djuren som har hittats i kalkbrottet . Utöver scouterna kommer det att finnas geologer på plats för att svara på frågor.