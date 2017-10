Grattis till biobiljetter!

Det var många av er läsare som var med i tävlingen om biobiljetter till filmen Home Again – kärleken flyttar in, som har premiär den 13 oktober på biografer Skåne runt.

Rätt svar på frågorna var följande:

1. Reese Witherspoon fick en Oscar för sin tolkning av countrystjärnan June Carter Cash (i filmen Walk the line).

2. Under årets Emmygala fick Reese Witherspoon ta emot ett pris tillsammans med bland andra Alexander Skarsgård för serien Big Little Lies.

3. Under sina fyra första år bodde Reese Witherspoon i Europa med sin familj, i Tyskland (Wiesbaden).

Två biljetter var kommer på posten till följande vinnare:

Inger Olsson i Höör

Laila Falkenberg i Kävlinge

Ragnar Hallgren i Lund

Max Tallberg i Malmö

Timm Dunker i Bunkeflostrand