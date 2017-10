Rejält lönelyft för Burakovsky

LOS ANGELES André Burakovsky är en del av framtiden i Washington Capitals. Klubben visade sitt förtroende för Burakovsky när de tidigare i somras skrev ett nytt 2-års kontrakt med skåningen värt 51 miljoner svenska kronor, mer än en tredubbling av vad hans rookiekontrakt var värt.

– Jag och min agent sökte runt tre miljoner dollar per år. Det var där vi ville ligga. Vi fick våra önskemål uppfyllda. Det känns verkligen bra att bara kunna fokusera på säsongen, säger ”Lill Burra” nöjt.

Klubben förlängde även med ryssen Jevgenij Kuznetsov som skrev på ett tungt åttaårskontrakt som tog ordentlig plats i budgeten. För att Caps skulle kunna hålla sig under lönetaket fick Burakovskys landsman Marcus Johansson offras i en trade med divisionskonkurrenten New Jersey Devils.

Klubbytet kom som en total överraskning för skåningen och hans lagkamrater.

– Ärligt talat var alla chockade att Macke tvingades lämna oavsett vem som förlängde kontraktet eller kom till klubben under sommaren. Det var ingen som visste något eller förväntade sig att just Macke skulle påverkas av detta. Personligen var det jättetråkigt att minsta en väldigt god vän då vi umgicks flitigt privat. Vi brukade spela en runda golf då och då, gå ut och äta tillsammans och sådant. Tyvärr kan NHL-businessen vara så här ibland.

Känner du någon press på dig att prestera ännu bättre nu när du helt klart är en del av klubbens framtid?

– Det är press nog som det är att bara spela i världens bästa liga då det är så höga förväntningar här borta. Jag blir nog snarare lite extra taggad av att känna press på mig.

Burakovskys självförtroende är det då rakt inget fel på i varje fall.

Hans tro på Caps och chanserna att vinna bucklan har inte förändrats det minsta sedan förra säsongen inleddes trots att laget har mist rutinerade spelare som just Marcus Johansson, Justin Williams, Karl Alzner och Kevin Shattenkirk under uppehållet. Det är samma härligt kaxiga attityd och positiva vibbar från den fd. Redhawkspelaren som vid tidigare samtal.

– Visst har vi tappat flera tunga pjäser, men vi har ersatt dessa med många unga lovande spelare. Det tar alltid lite tid att spela ihop ett lag när vi många nya killar som skall anpassa sig till systemet, vilket bland annat försäsongen är till för. Oavsett vilket har vår målsättning inte förändrats ett dugg. Det är bara Stanley Cup som gäller för Washington Capitals. Det måste målsättningen alltid vara.

Malmö Redhawks har inlett SHL-säsongen stabilt med två vinster och två förluster på övertid i bagaget.

Hur ser du på din moderklubbs chanser den här säsongen?

– Samma visa där. Det är bara guld som gäller för Redhawks!

Burakovsky är som vanligt på glatt humör under samtalet, men det förändrats snabbt när massakern i Las Vegas kommer på tal. Precis som skånekollegan Magnus Pääjärvi i St. Louis är Burra förbannad och orolig för framtiden efter de hemska scenerna som kablats ut i media sedan i söndags kväll.

– Hemska nyheter! Det är helt sjukt med allt detta skjutande som sker hit och dit hela tiden runt om i världen. De är några jävla idioter hela högen. Även om jag anser att säkerheten är bra på våra arenor runt om i Nordamerika kanske det börjar bli dags att de se över det hela lite extra noga nu efter det som hände i Las Vegas i helgen.