Rånad flydde ut i kanalen

MALMÖ De tre ungdomarna misshandlade sitt offer svårt.

Med hjälp av en pistol rånade de 18-åringen och tvingade honom att fly ner i kanalen, där han inte bottnade, utan fick simma omkring.

Sedan filmade de allt som hände.

Nu står tre unga män, 16, 17 och 22 år, åtalade för bland annat grov misshandel, grovt olaga hot och rån.

16-åringen misstänks även för försök till utpressning och flera andra grova brott.

Vid kanalen fanns vittnen som såg vad som hände. Och polisen larmades mitt i natten om att det låg en svårt skadad person i vattnet vid Carolibron.

I förhören har tonåringen berättat att han inte bottnade till en början, utan tvingades simma omkring. Och han var kvar i vattnet i cirka tio minuter.

Enligt utredningen begick 16-åringen flera grova brott dagarna före rånet. Han misshandlade sin gravida flickvän och hotade att döda hennes anhöriga.

Polisen grep honom vid två tillfällen och tvingades båda gångerna att använda pepparsprej för att få kontroll över honom. Han fick tillbringa två nätter i arresten.

Men bröt sig dygnet efter in i en förskola och stal fyra mobiltelefoner.

Rånet inträffade natten till den 27 augusti i år. Allt började på Österportskolan där 18-åringen befann sig tillsammans med ett par kamrater.

Men allt urartade snabbt när 16-åringen och en 17-åring började att hota och misshandla honom inne på skolgården.

Med hot och våld stal de hans väska som innehöll bland annat bankkort och en mobiltelefon.

16-åringen ska ha givit honom ett knytnävsslag i ansiktet, så att han föll till marken. Och de hotade att slå ihjäl honom.

Tillsammans med 17-åringen misshandlade han sedan tonåringen. Flera slag och sparkar utdelades när pojken låg ner på marken.

22-åringen kom sedan till skolgården. Och tillsammans har alla tre slagit och sparkat offret när han låg ner på marken.

Enligt utredningen utdelade 16-åringen också flera slag med en pistolattrapp i huvudet på 18-åringen.

Offret fick omfattande skador av misshandeln. Det handlar bland annat om blåmärken, blödningar i ögonen, svullnader och en sårskada i huvudet.

Hoten har bestått i att 16-åringen påstått att tonåringen var skyldig honom cirka 30 000 kronor och att han skulle dödas.

Detta samtidigt som han riktade och tryckte det pistolliknande föremålet mot hans rygg.

Efter misshandeln tvingades tonåringen att under pistolhot gå in på en annan gård. Och även där blev han slagen.

När han sedan försökte fly jagade alla tre honom, så att han tvingades att hoppa i vattnet i kanalen. Delar av händelsen filmades och spreds via Facebook.

De tre åtalade nekar till brott.