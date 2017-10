Musttider råder i byns äppelfabrik

sövde Äppeldoften slår i mot en när man kliver in genom porten till Sövde musteris produktionslokal. Flera hundra flaskor tappas på löpande band – för här kommer ett äpple inte ut i annan form än must, cider eller glögg.

Pallarna på gården är fulla av olika äppelsorter. Trots det är det inget vidare bra äppelår i år. Produktionen på Sövde musteri drog därför igång tre veckor senare än normalt, berättar vd:n och ägaren Bonny Håkansson som befarar att det kan bli hans sämsta säsong.

– Vi öppnar sista veckan i augusti och det har varit mycket lugnare än vad det brukar. Det är först nu som vi har fått in lite större volymer.

Den kalla våren med mycket frost är en bidragande orsak till att många äpplen har fått skador.

– Det är ju egentligen inget som påverkar musteriet, vi tar emot dem ändå. Att vi har haft lite av sol och värme i sommar är det som gjort att det blivit en mindre skörd. Produktionen görs enligt gammal tradition på inlämnade äpplen, mesta dels ”fallfrukt” från privatpersoners villaträdgårdar.

– Den blandningen som vi får av äpplen är unik. Jämfört med andra musterier så har vi hundratals sorter i vår must, många finns inte att tillgå hos vanliga odlare. Rent volymmässigt är vi störst i Sverige när det gäller äpplen från vallaträdgårdar.

Blandningen och konceptet bidrar också till den kraftiga smaken som är typisk för Sövdemusten.

– Äpplen plockas vanligtvis tidigt för att de ska hålla sig länge på lager för att kunna säljas i matvarubutiker. Men vi föredrar att de får hänga länge på träden och mogna fullt ut. Det ger en mer utvecklad smak och en kraftigare arom. Många säger att vår must är som must smakade förr i tiden. Dessutom finns det inga tillsatser alls, säger Bonny Håkansson.

Hittills har musteriet fått in cirka 20 ton äpplen.

– Förra året hade vi vid samma period kanske fått in uppemot 100 ton. Då hade vi också hunnit pressa sexton gånger, nu har vi bara uppe i tre.

Den dåliga skörden kan slå hårt mot det lilla musteriet.

– Vi brukar pressa i snitt 300 ton äpplen per år, men i år blir det nog knappt 200 ton.

Räcker inte äpplena måste inköp göras från odlare, samtidigt så medförde fjolårets rekordskörd på 500 ton äpplen att det fortfarande finns must i lager.

Även om säsongsjobbet med äppelfabriken innebär en viss osäkerhet, ångrar den tidigare Malmöbon Bonny Håkansson sig inte att han sadlade om från att ha varit fotograf i femton år till musteriproducent.

– Mediebranschen är ju väldigt osäker och jag kände att jag behövde hitta någon form av trygghet.

Av en slump såddes ett frö till en ny inriktning när han som nyinflyttad Sövdebo besökte herrkvällen på bastubåten nere vid sjön en torsdag 2007.

– Man går dit och snackar lite skit och där träffade jag den förre mästaren som berättade att han ville gå i pension.

Bonny Håkansson började som lärling hos honom i fyra månader för att känna om det var något för honom.

– Men sedan kom bankkrisen så planerna stannade av lite, men 2009 kunde jag dra igång.

Först var tanken att han bara skulle jobba med äppelproduktionen tre månader om året för att stötta upp fotografverksamheten.

– Men så blev det ju inte …

När Bonny Håkansson tog över musteriet låg omsättning kring en miljon kronor per år. På åtta år har den femdubblats. Äppelmusten är fortfarande kärnprodukten i verksamheten, men förutom glögg och alkoholfri cider görs här numera även tre sortrena mustar, alltså must på bara en sorts äpple, fläderdryck, rabarberdryck, alkoholcider samt ispommeaun Äppelfrost som började säljas på Systembolaget vid nyår.

– Man dricker det som aperitif med en isbit i under ett äppelträd en varm sommardag, eller till ost och desserter. Den har gått väldigt bra, men än så länge säljs den bara på butiker här i närheten. För att den ska växa krävs mer marknadsföring och det är vi för små för.

Produkten kom egentligen till av misstag den kalla snörika vintern 2010.

– Jag hade femton ton äpple som stod ute på gården och det blev en köldknäpp med 20 minusgrader på natten, så de frös. Den gamle mästaren sa till mig: ”vad du än gör så tina inte upp dem för att försöka pressa, det blir ingen must av det.”

Så han bestämde sig för att pressa äpplena frysta.

– Allt utom sockret fryser i äpplet, därför fick vi en väldigt koncentrerad must som extremt söt.

Men när han började undersöka lite mer kom han i kontakt med en företagare i Kanada som är stor på ”isvin”, alltså att vindruvorna pressas frysta.

– Jag pressade äpplena som vanligt och sedan fryste jag den färdiga musten. Det gjorde att sockret la sig på botten och den blev mycket mer koncentrerad och syrorna reducerades.

Bonny Håkanssons stora dröm om eget destilleri förverkligades 2013 och nu tillverkar musteriet även en egen variant av Calvados.

– De äldsta flaskorna har legat på lagring sedan 2010. Den är nog klar för lansering i slutet av 2018 eller i början av 2019.

