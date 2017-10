Litteraturpriset till Kazuo Ishiguro

Litteraturpriset Årets nobelpris i litteratur tilldelas den brittiske författaren Kazuo Ishiguro.

Strax efter klockan 13 kom Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius och avslöjade årets litteraturpristagare.

62-åringe Kazuo Ishiguro är född 1954 i Nagasaki. Numera är han bosatt i Storbritannien. Hans mest kända verk är An artist of the floating world, Återstoden av dagen, Never let me go och When we were orphans.

Författaren adlades 1995.

Återstoden av dagen filmatiserade 1993 med Anthony Hopkins och Emma Thompson i huvudrollerna. Även Never let me go har filmats, 2010, med bland andra Carey Mulligan och Keira Neightley i rollerna.

Sara Danius beskrev honom i en intervju med SVT som en blandning mellan Jane Austens sedekomedier och Franz Kafkas absurdism.

– Blandar man det lite grann, inte för mycket, så har man Kenzuo Ishiguro i ett nötskal, säger hon.

I sin motivering skriver Akademien att priset delas ut till en författare ”som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara

hemhörighet i världen”.

– Ishiguro är en författare som skriver med stor integritet, han sneglar inte åt sidan. Han har utvecklat ett eget estetiskt universum samtidigt som han hela tiden förnyar sig med genremässiga experiment, säger Sara Danius till SVT.

Författaren Salman Rushdie, som själv ofta nämnts i Nobel-spekulationerna, var en av de första att gratulera Kazuo Ishiguro, skriver The Guardian:

– Många gratulationer till min gamle vän Ish, vars verk jag älskat ända sedan jag läste A pale view of the hills för första gången.

– Och han spelar gitarr och skriver låtar också. Roll over Bob Dylan, sa han med hänvisning till förra årets kontroversielle pristagare.

När pristagaren presenterades 13.00 på torsdagen hade Akademien ännu inte varit i kontakt med honom. När BBC nådde honom kort därpå sa han att han inte var säker på om det var ett skämt eller inte.

– Det är en stor ära, främst för att det betyder att jag gårde största författarna som levts fotspår, så det är ett fantastiskt besked, sa han till BBC.

– Världen är i ett mycket osäkert läge och jag hoppas att alla Nobelpriser ska vara en kraft för någonting positivt i världen som det är just nu. Jag skulle bli djupt rörd om jag på något sätt skulle kunna vara en del av ett slags klimat som bidrar till ett slags positiv atmosfär i en mycket osäker tid.