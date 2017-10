Höstlik helg väntas

Helgvädret Det börjar bra och slutar okej. Men däremellan blir det både regn och blåst.

Och någon värme kan vi inte räkna med, ens när solen skiner.

Att hösten är här på allvar har väl knappast undgått någon. När denna text skrivs på torsdagsmorgonen är himlen utanför redaktionsfönstret stålgrå och natten innan har det både blåst rejält och regnat,

Men fredagen ser ut att bli lite bättre, även om väderläget är något svårförutsägbart just nu.

– Vi har ett regnområde som passerar precis söderöver men under fredagen ser det ut om att gå lite längre söderut än vad det gör idag (läs:torsdag), säger Sofia Söderberg, jourhavande meteorolog på SMHI.

– Det väntas bli tidvis soligt på dagen. Det kan bildas lite moln över de nordöstra delarna av Skåne men då bara lättare, växlande molnighet.

Temperaturen ser ut att hamna på 12 grader runt om i Skåne och det blir nordvästlig vind, framför allt längs den västra kusten men inte alls lika kraftig som den som härjade under kvällen och natten mot torsdagen.

– Under lördagen väntas molnigheten öka och efter hand drar det in ett tilltagande regnväder som passerar österut.

På söndagen ser regnvädret ut att ha dragit förbi. Det blir mestadels uppehåll och åtminstone en del solglimtar.

– Det ser ut att lätta rätt bra och blir ungefär halvklart.

Under lördagen blir det någon grad kallare än under fredagen och dagen därpå ytterligare någon grad kallare och kvicksilvret landar på mellan tio och elva grader.

– Under början av nästa väcka, på måndag och tisdag, ser det ut som att en liten högtrycksrygg kan komma in över södra Sverige.