Hemlösa slog larm om farliga stugor

Spisplattorna gjorde, enligt hyresgästerna, diskbänken strömförande och brände hål i kylskåpet som stod under.

Frostavallen Höörs kommun placerar hemlösa medborgare i brandfarliga stugor. Det menar två hyresgäster som Skånska Dagbladet pratat med.

Uppe på Frostavallen, mellan vägen och Vaxsjön, står sju röda stugor med vita knutar. Dessa ägs av företaget Höörs hotell och konferens AB, som bland annat drivit flyktingboende på Frostavallen. Företaget hyr ut stugorna till Höörs kommun – som i sin tur hyr ut några av dem till nyanlända och några till personer med försörjningsstöd.

Men stugornas skick är under all kritik. Det menar i alla fall två hyresgäster som Skånska Dagbladet talat med.

– När jag flyttade in här upptäckte jag säkerhetsrisker direkt, säger en man som bott i en av stugorna sedan i juli.

När mannen satte igång spisen, blev diskbänken varm – och strömförande.

– Jag fick stötar av diskbänken, säger mannen.

Han säger sig ha påpekat detta för både Höörs kommun och Höörs hotell och konferens AB – utan att någon av dem gjort något.

– Det är ett jävla dribbleri. När jag ringer till Höörs kommun säger de att det är Höörs hotell och konferens ansvar. När jag ringer Höörs hotell och konferens, säger de att det inte är deras ”business”.

Inte förrän det för några veckor sedan började brinna i ett kylskåp i en annan stuga, kom en vaktmästare och kopplade ur elen från spisplattorna, berättar mannen.

– Ponera att någon glömt stänga av en platta – hela stugan hade kunnat brinna ner, säger mannen, vars kylskåp inte var det som brann – men även ovanpå mannens kylskåp syns brännmärken från spisplattorna.

När Skånska Dagbladet kontaktar integrationsenheten på Höörs kommun – som är de som hyr ut stugorna – hänvisar de till Höörs hotell och konferens AB.

– Detta är inget vi känner till, säger Johan Roman på integrations­enheten.

Han berättar att kommunen när de får in felanmälningar, skickar dem vidare till Höörs hotell och konferens AB som ansvarar för att åtgärda felen och skickar en faktura tillbaka till kommunen. Något man på kommunen beskriver som ett gott samarbete.

Men Anna Englund på Höörs hotell och konferens AB hänvisar å sin sida tillbaka till kommunen.

Några dagar senare bekräftar Gull-Britt Persson, integrationskoordinator på Höörs kommun, att man känner till fel­anmälningarna.

Problemen med spisplattorna åtgärdade Höörs hotell och konferens ”i stort sett” så fort man fick kännedom om dem, enligt henne.

– Man kan inte ­åtgärda något innan man får känne­dom om det, säger hon.

Och Gull-Britt Persson tycker att det är onödigt att ta upp problemen nu – eftersom strömmen till spisplattorna kopplats ur och plattorna därmed inte längre kan innebära någon brandfara.

– Det är som att säga att de på 1800-talet gjorde fel. Men det kanske fanns något de inte visste? säger Gull-Britt Persson och understryker att hyresgästerna ovanpå sina mikrovågsugnar har tillgång till två fungerande s­pisplattor.

Men den manlige hyresgäst Skånska Dagbladet talat med är inte nöjd.

– Jag vill att kommunen tar tag i det här – man kan inte utesluta vissa grejer men ändå ta ut full hyra, säger han och fortsätter:

– Det är inte bara jag som drabbas.

I en stuga intill mannens stuga bor en kvinna. Hon har bott där i några månader. Hennes spisplattor är också urkopplade och hennes kylskåp är trasigt. Fönstret till hennes badrum är krossat – men ingen tar tag i det, menar kvinnan.

– För några veckor sedan var det en vaktmästare här och tittade på det, men efter det har ingenting hänt. Det kommer att bli kallt i vinter, säger kvinnan.

Gull-Britt Persson menar att man har varit där och försökt byta fönstret – men vill inte gå in för specifikt på ­enskilda fall.

