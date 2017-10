Tappar tillståndet efter våldsamma hot

lund Usel ekonomi, sprit till minderåriga och våldsamma hot mot kommunens tillståndskontrollanter. Nu ryker alkoholtillståndet för restaurangen Amore på Mårtenstorget.

Det var vid en kommunal tillståndskontroll i början av juni på Mårtenstorget som ett ovanligt dramatiskt scenario utspelade sig.

I köket på den italienska restaurangen Amore fann de två kontrollanterna en kock som inte var inskriven i personalliggaren, ett slags personalregister.

När de frågade mannen varför han inte var inskriven hävdade han att han inte behövde. När kontrollanterna fortsatte med att ställa frågor blev kocken arg.

Han kallade dem ”motherfuckers” och idioter och jagade upp sig själv till ett ursinnigt raseriutbrott, enligt kontrollanternas rapport.

Han ska sedan ha spottat på kontrollanterna, vrålat, slagit vilt omkring sig och smällt i skåpluckorna i köket.

Utbrottet blev till slut av en sådan magnitud att den övriga personalen på restaurangen, som hävdade att de inte hade någon aning om vem kocken var, blev oroliga och förde kontrollanterna ut från köket.

Det visade sig senare att kocken blivit anställd på restaurangen tre dagar tidigare.

En stund senare, ute i själva restaurangen, ska kockens bärsärkargång ha fortsatt.

I rapporten beskrivs hur mannen där fick något som liknade spasmer av ilska, att han kraftigt kastade med huvudet så att glasögonen for av, att han skrek och gjorde våldsamma utfall mot kontrollanterna.

Till slut ingrep en entrévärd som med våld kastade ut kocken på gatan, där kocken sedan började att slåss. Under tiden flydde kontrollanterna från platsen genom en bakdörr.

Den våldsamma kocken kunde senare under kvällen gripas av polis och misstänks nu för hot mot tjänsteman.

Nu återkallar Socialnämnden på Lunds kommun restaurang Amores alkoholtillstånd. Dels med anledning av att man vid minst ett tillfälle serverat alkohol till minderåriga, dels för incidenten med kocken, men främst på grund av en mycket dålig ekonomi.

Restaurangen har enligt kommunen återkommande gånger varit sena med betalningar, deklarationer och sin årsredovisning.

– Det är ytterst ovanligt att vi blir utsatta för våld och hot när vi är ute för tillsyn. Gällande den här återkallelsen är det mest allvarliga deras misskötta ekonomi, vilket gör dem olämpliga att ha alkoholtillstånd, säger Annika Landfors, tillståndschef på Lunds kommun.

– Vår personal får inte bli hotad, men det gjordes av en enskild individ. Det hade inte ensamt kunnat leda till en återkallelse av tillståndet.

Restaurang Amores VD och ägare har valt att inte kommentera kommunens beslut, på grund av tidsbrist.