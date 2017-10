Svalt intresse hotar luciafirandet

Sjöbo Under senare år har Sjöbo ungdomsorkester fått allt svårare att locka kandidater till lucia och i år finns det en risk att det inte blir av.

Ungdomsorkestern luciafirande har anordnats i över 50 år men nu finns det risk för att ljusen släcks och luciatåget uteblir.

– Genomgående de senare åren har det blivit allt svårare att få kandidater att ställa upp. De sista åren har det faktiskt varit så att vi precis fått ihop ett luciatåg, säger Marie Jansdotter, ordförande i Sjöbo ungdomsorkester.

Ett växande ointresse för traditioner kan vara en av anledningarna till att intresset för lucia svalnat i Sjöbo liksom i andra kommuner.

– Traditioner har inte lika stark ställning i samhället längre rent generellt, det gäller ju inte bara lucia. Sen kanske vissa känner att det är utlämnande, det är ju ett litet luciatåg, man är sju personer.

Fredag den här veckan är sista chansen att anmäla sig till platserna som Lucia och tärnor, vilket enklast görs via Facebook. Därefter är det uttagning på onsdag nästa vecka och traditionsenligt koras årets Lucia under kommunens julskyltning. Men Marie Jansdotter berättar att det finns risk för att det inte blir av.

– Den risken finns men som det ser ut just nu har vi en hel del namn på gång så vi har rätt stora förhoppningar att vi får ihop det.

Varför är det viktigt?

– Vi märker tydligt hur uppskattat det är när vi kommer ut, framför allt i kommunens äldreboenden men också hos privata företag.

Marie Jansdotter har varit aktiv inom ungdomsorkestern under många år. 1982 började hon som nioåring med att spela tvärflöjt och sedan följde 17-18 år som aktiv inom orkestern.

– När det handlade om orkestern handlade utan tvekan om gemenskapen. De jag spelade med var även mitt umgänge utanför orkestern.

Efter att ha bott i Stockholm och Malmö blev hon åter involverad och 2014 blev hon Sjöbo ungdomsorkesters styrelseordförande.

– Framför allt är det intresset för att se till att föreningen finns kvar. För min del önskar jag att dagens ungdomar ska få samma glädje av orkestern som jag hade.