Seniorer sätts i rörelse

Sjöbo I källaren på dagcentralen Kärnan tränas styrka och smidighet genom tunga stänger och benlyft. En våning upp får den som vill gå balansgång på rep och få en siffra på sin balans.

– Vi vill få fler seniorer att röra på sig och öva upp sin balans för att motverka fallolyckor, säger Elisabeth Schwind-Johansson, rehabsamordnare.

Klockan ska snart slå nio den här tisdagsmorgonen och tretton pensionärsfyllda damer och herrar väntar ivrigt på att få kliva in i salen där de ska träna medelgympa tillsammans.

– Vi är några stycken som brukar gå hit tillsammans, det är bra att känna grupptrycket – då smiter man inte undan så lätt, säger Birgit Jönsson, 83.

Lillian Håkansson tar plats mitt i salen och ljudet av Melodifestivalvinnaren Robin Bengtssons låt I can’t go on från högtalarna kör igång dagens pass.

Sakta men säkert höjs tempot och svårighetsgraden på övningarna.

– Låt benen jobba och se till och ha ryggen rak! instruerar Lillian Håkansson.

– Så ja, lite mer puls. Trampa på ordentligt! Nu kör vi!

Med rosiga kinder och en och annan svettår i ansiktet kämpas det på för fullt med olika övningar, stänger och gummiband.

Stämningen är även den minst sagt på topp. Det märks framför allt när deltagarna ska agera bilkörare och hålla händerna i en osynlig ratt framför sig samtidigt som de ska skruva sig ner mot golvet. När ljudet av bensinstopp hörs från stereon uppstår ett stort skrattanfall.

– Det här är verkligen en balansövning, säger Lillian Håkansson och ler.

När femtiofem minuter har gått pustas det ut och vattenflaskorna åker fram.

– Det är bra motion, man träffar kompisar och att se Lillians leende är ju så härligt, säger Gun-Britt Nilsson, 74, som gått på gympan sedan 2002.

Nils Mårtensson, 76, håller med.

– Jag har sprungit mycket i terräng genom Andrarums IF, men nu är det mest gång, så då är det bra att träna något annat, säger han.

En våning upp fylls det på äppel- och flädercider i glas. Alkoholfritt, för lite längre i lokalen väntar en klurig tipspromenad och även en balanshinderbana.

Ingrid Ramstig, 87, kliver ut på det smala gummibandet och tar sig över mattan.

– Det ser enklare ut än vad det är! säger hon.

På dagcentralen, som har öppet hus, råder ett späckat program, och allt har inte med motion att göra.

– Genom att visa upp lite av vad vi har att erbjuda kanske fler får upp ögonen för Kärnans verksamhet. Man kan ju säga att vi är en sorts fritidsgård för alla seniorer i Sjöbo, säger Lillian Håkansson som även är aktivitetssamordnare.