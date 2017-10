Per Åhlin-hyllning på Panora i Malmö

På Rum för Serier och biograf Panora i Malmö kommer man under perioden 2 november 2017 till 25 februari 2018 att kunna ta del av en stor utställning till regissören och animatören Per Åhlins ära.

Per Åhlin är skapare av filmer som Karl-Bertil Jonsson, Alfons Åberg och Dunderklumpen och har sedan 1960-talet varit ledande inom svensk filmanimation.

Utställningen består av material från hela Per Åhlins skapandeprocess meddelar Panora i ett pressmeddelande. Under perioden kommer man också ha ett sidoprogram med filmvisningar och samtal. Hela programmet släpps den 17 oktober. Utställningen arrangeras av Seriefrämjandet och Folkets Bio Malmö.

– Jag har alltid fascinerat av Per Åhlins filmer och har länge velat gör en utställning om honom. Animation och tecknade serier har ett nära släktskap, så det känns helt rätt att göra en utställning om animation på ett seriegalleri, säger Jakob Hallin på Seriefrämjandet i pressmeddelandet.