Hårda vindar och regn drar in över Skåne

Under onsdagen gäller det att hålla i hatten - SMHI har utfärdat en klass 1-varning för kraftiga vindbyar. Foto: Johan Nilsson/TT

Väder SMHI har utfärdat en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar, främst under eftermiddagen och kväll.

- Det kommer att blåsa rejält och även regna - det lär väl i så fall komma från sidan, säger meteorologen Lisa Frost.

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar:

Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Vid niotiden gick Öresundsbron ut med varning om hårda vindbyar och avrådde känsliga fordon från att trafikera bron.

SMHI har också utfärdat en klass 1-varning om mycket hårda vindbyar för stora delar av Skåne, undantaget är endast Österlen.

– Blåst och även regn är på ingång och med vindbyar på mellan 21 – 24 meter persekund, snäppet under storm, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

Ovädret väntas dra in under dagen, främst under eftermiddagen och kvällen.

Och det är rejäla vindbyar och blåst på gång, främst vid kusterna men ändå i inlandet.

– Det är det absolut. – Det kommer att blåsa rejält och även regna – det lär väl i så fall komma från sidan.