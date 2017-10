Han fixar plats för grillsugna gäster i Sandskogen

Ystad Bygglovet är i hamn och Mats Johansson som tagit över Sandskogens stugby öppnar BBQ-restaurang till nästa säsong. Konceptet är nytt, familjärt och naturnära.

I maj tog Mats Johansson över som arrendator av Sandskogens stugby efter att ha bedrivit liknande verksamhet på Fredriksberg.

Snabbt började tankarna snurra kring hur han kunde göra mer av verksamheten, och efter att ha upptäckt den natursköna, lilla gläntan intill receptionen som stod tom fattade han beslutet om att öppna en BBQ-restaurang där gästerna får laga sin egen mat.

– Jag vill göra något som är roligt för barnfamiljer. Men även dit förbipasserande kan komma in och grilla något, berättar han.

Konceptet går ut på att gästerna köper en bit kött eller vegetariskt samt sallad och tillbehör i baren, där efter får de en plats med grill i skogsdungen där de kan tillaga sin mat.

– Den här ytan är superhäftig och ger plats för omkring 80 till 100 gäster. Vi kommer vara noga med att behålla den naturnära känslan, men inreda och göra det trevligt med upplysta träd och ljudanläggning.

Under veckan godkändes bygglovet som ger Mats Johansson tillstånd att använda ytan för verksamheten, och nu påbörjas planeringen av upplägget. Restaurangen kommer vara öppen vid fint väder, och tanken är att det ska gå att boka via en app. Grillsugna gäster ska även kunna droppa in och ha möjlighet att se när restaurangen är öppen bland annat via Facebook.

Den största logistiska utmaningen, på grund av de varierande öppettiderna, är personalsättningen menar Mats Johansson. Han kommer behöva anställa fyra till åtta personer, men även ha möjlighet att ta in extra vid behov.

Det ska även gå att hyra platser för större event eller företagsarrangemang.

– Det är mycket som ska göras och nu när vi fått ok att sätta igång kommer vi börja titta på detaljerna.

Förutom den nya restaurangen har Mats Johansson planer på att dra igång dygnsuthyrning av stugor under högsäsongen, något som inte funnits tidigare. Han vill även starta cykeluthyrning med cykelservice för gästerna i stugbyn och människor som passerar.

– Vi kommer rikta in oss på människor som passerar till fots eller på cykel. Det känns väldigt spännande och fantastiskt roligt, säger han.

Den nya restaurangen väntas invigas till säsongsstarten i maj månad och där efter ska den vara öppen i fortsättningen mellan maj och oktober.