Färöarna tar upp kampen med Google

Det kan vara tufft för ett litet språk att slå sig in på Google Translate.

Det hindrar inte människorna på den lilla vindpinade ögruppen att ge sig i kamp med sökmotorjätten.

Så fungerar Faroe Islands Translate: ■ På hemsidan www.faroeislandstranslate.com kan vem som helst gå in och skriva in en fras som de önskar översätta. Texten skickas till färöiska volontärer som i sin tur slår på sin mobilkamera och översätter live.

■ Alla videofilmer sparas i en databas, så när nästa person söker på samma ord eller fras kommer videon automatiskt att spelas upp.

■ Personen som gör översättningen väljs ut slumpvis och vem som helst som talar färöiska kan hjälpa till med översättningar. Alla översättningar granskas för att motverka spridning av opassande material.

Har du någonsin stått i en bar på Färöarna och tänkt: Om jag bara kunde beställa en öl på färöiska … ?

Inga problem, tänker du kanske då. Du plockar upp mobilen, går in på Google Translate och ska just börja knappa in ”Kan jag få en öl, tack” när du inser att färöiska inte finns i översättningstjänsten.

Så, där står du och får beställa på engelska. Pinsamt, eller hur?

– Besökare kommer från hela världen för att få uppleva vårt vackra land och vår kultur. De vill lära sig lite av vårt språk men det har tyvärr visat sig svårt eftersom ni inte inkluderat färöiska i Google Translate, säger premiärminister Aksel V. Johannesen i ett öppet videobrev till Google.

– Vi färöingar, tillsammans med tusentals turister, affärskontakter och akademiker skulle vara mycket tacksamma om ni kunde lägga till det.

Nu är kanske inte färöiska Googles högsta prioritet, med tanke på att knappt 50 000 människor bor på öarna och att språket talas av färre än 80 000 människor i hela världen. Men det innebär inte att du behöver vara helt rådlös när du står där i baren i Torshamn.

Färöingarna har helt enkelt tagit saken i egna händer och skapat sitt eget Faroe Islands Translate. Det fungerar inte riktigt som sökmotorjättens helautomatiserade tjänst utan är en mer … gräsrotsbaserad … tjänst. Man skriver in ord eller fraser på en hemsida varpå färöiska volontärer kan spela in en översättning med hjälp av sin videokamera och ladda upp på direkt på sajten.

– Vi möter många turister som är besvikna över att de inte kan översätta ord till färöiska via Google Translate, som de kan göra när de reser till de flesta andra länder. Vi vill hjälpa våra besökare med detta och av den anledningen har vi samlat frivilliga som vill stötta Faroe Islands Translate, säger Levi Hanssen på den färöiska turismorganisationen Visit Faroe Islands.

– Vi på Färöarna har ett fantastiskt vackert språk som vi gärna vill dela med våra turister. Att kunna utbyta ord och enkla fraser med lokalbefolkningen är en stor och viktig del av att upptäcka nya platser och kulturer.

Det är inte första gången som den lilla ögruppen, som är en självstyrande del av det danska kungariket, tagit sig an Google. Förra året lyckades man förmå dem att inkludera Färöarna i Google Street View. Detta gjorde man också med en innovativ lösning; man monterade 360 graderskameror på ryggen på får som på detta vis fick hjälpa till att dokumentera landskapet.