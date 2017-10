De uppfann egen hillbillygenre

Turnérävarna och banjovirtouserna i Hayseed Dixie är ute på turné och i slutet av veckan stannar de till i Kristianstad och i Malmö.

– Ljudet av en banjo måste vara det gladaste i världen. Det är svårt att höra en banjo utan att le, säger John Wheeler.

Berättelsen om de amerikanska rockgrassbandet Hayseed Dixie börjar för drygt 17 år sedan när sångaren och frontmannen John Wheeler tillsammans med bandets trummis Mike Daly spontant beslutade sig för att spela in AC/DC-låtar.

Deras versioner av rocklegendarernas låtar skilde sig dock kraftigt från originalen.

– I stort sett handlade det om en gäng AC/DC-låtar översatta till hillbillymusik. Vi trodde inte att vi skulle bilda ett band eller så, bara att vi skulle göra ett roligt album, minns John Wheeler.

Det roliga albumet, A Hillbilly Tribute to AC/DC, visade sig falla publiken i smaken och såldes i cirka 150 000 exemplar, vilket gjorde att gänget valde att fortsätta med idén.

För John Wheelers del hade dock musiken varit en elementär beståndsdel långt innan dess, som för de flesta som vuxit upp i musikmekkat Nashville.

Under lång tid spelade han i olika countrybandkonstellationer samtidigt som han gick i skolan. Han beskriver själv att han älskar musik och livet som musiker, men att om hans mamma fått bestämma så skulle hans liv sett annorlunda ut.

– Mamma ville att jag skulle bli advokat. Jag sa ”aldrig i livet”, advokater är avskum, berättar han med ett stort skratt.

Hayseed Dixies musik är säregen och svårbeskrivlig med sina frenetiska banjos. Vanligtvis har de dock fått epitetet rockgrass, en blandning av rock och bluegrass, och beskrivs som pionjärer i genren.

– Jag tror att det var en dj på radio som beskriv oss så först. Jag tycker att det är en ganska bra beskrivning, vi säger själva att vi är ett rockband som spelar på bluegrass- eller countryinstrument, säger Wheeler.

Hur skulle du beskriva era låtar?

– Det kan jag inte. Om någon är nyfiken på oss så är det bara att gå in på Youtube. Hur pratar man ens om något sådant? Jag tillbringar för mycket tid med annat för att tänka på det, funderar han.

För sedan starten 2000 har bandet onekligen visat sig vara produktiva. 15 album har släppts och inte minst har de ägnat sig åt att turnera.

John Wheeler uppskattar att de gjort 1400 liveframträdanden i cirka 30 olika länder.

– Vi lever ett intressant liv, men det är inte för alla. Vill man dricka kaffe på morgonen och klappa sin hund då skulle man hata livet som musiker. Dessutom finns det betydligt bättre sätt att bli rik på, säger han.

Hayseed Dixies senaste album heter Free Your Mind and Your Grass Will Follow och släpptes under våren.

Albumet skiljer på sätt och vis från deras tidigare album genom att en röd tråd går att urskilja i låtvalen och texterna. Några av spåren är till exempel Bob Marleys Buffalo Soldier och Michael Jacksons Black or White.

John Wheeler berättar att inspirationen kommer från omvärlden och de diskuterar aktuella ämnen och begrepp såsom frihet, ras och nationer.

– Det finns bara en ras och jag kan inte se några gränser från en satellitbild. Jag har mer respekt för människor som flyttar till ett land där de inte är födda, då ligger det mer arbete bakom. Nationer är utdaterade; vi är och har bara en värld och vi behöver arbeta tillsammans i den, säger han.

Samtidigt säger han att deras musik fortfarande går att lyssna på utan att någon djupare mening behöver läsas in.

– Om någon vill spela vår musik när de står och steker ägg så går det också bra.

För tillfället är bandet ute på en turné i Skandinavien och på fredag (6/10) intar de Biljardkompaniets scen i Kristianstad för att dagen därpå (7/10) spela på KB i Malmö.

– Vi spelar inte musik för alla och kommer aldrig sälja ut en fotbollsstadion. Men vill man komma dit och festa med oss så gör man det, vi är festens värdar, säger Wheeler.

Och så var det de där med bandnamnet. När första skivan skulle släppas hette inte bandet Hayseed Dixie utan AC/Dixie, en anspelning på rockbandet vars låtar de spelat in nya versioner av.

– Deras skivbolag sa att de skulle stämma oss om vi använde det namnet och då var det bättre att byta till Hayseed Dixie. Och det blev ju bra – det separerar oss från AC/DC. Som för övrigt sagt att de gillar vår musik, avslutar John Wheeler.