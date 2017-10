40-åring åtalas för våldtäkter

MALMÖ En 40-årig Malmöbo står åtalad vid Malmö tingsrätt för två fall av våldtäkt, misshandel och ofredande mot en kvinna.

Dessutom misstänks han för olaga hot och misshandel mot ytterligare ett par personer.

Enligt åtalet har mannen våldtagit en kvinna i januari 2016.

Han ska då ha tvingat henne till flera olika sexuella handlingar.

Men 40-åringen åtalas även för en våldtäkt mot samma person någon gång under 2011–2012 i Malmö.

Även vid det tillfällen tvingades kvinnan till flera sexuella handlingar.

Mannen ska i samband med den ena våldtäkten även ha tagit strypgrepp på kvinnan, spottat på henne och dragit henne i håret.

Enligt utredningen misshandlade mannen även samma kvinna vid två olika tillfällen. Mellan 1 februari och 10 mars 2016 ska han bland annat ha tagit stryptag om hennes hals, vilket orsakat smärta och andnöd.

Även den 20 december 2015 misshandlades kvinnan. Mannen har då hållit hennes handleder och tagit ett grepp om hennes hals.

Vid ett stort antal tillfällen ska 40-åringen, enligt åtalet, också ha uppehållit sig utanför kvinnans bostad, skrikit kränkande tillmälen, knackat på hennes dörr och uppträtt illa även på andra sätt.

Det hände under perioden mars-april 2016.

Vid ett telefonsamtal den 12 augusti 2016 hotade mannen också att döda kvinnan.

Mannen åtalas även för misshandel mot en annan person under perioden 1 februari–30 maj 2016. 40-åringen ska då ha lyft upp och skakat sitt offer kraftigt.

Och i juni 2016 hotade mannen via ett skickat meddelande att döda en man om han hittade honom.