Vilt firande när TIF tog steget upp igen

Division 3, här kommer vi. Tomelilla IF firar avancemanget med guldhattar och bubbel. Foto: Thomas Persson

FOTBOLL 100-årsjubilerande Tomelilla IF kunde i lördags fira seriesegern i division 4 östra efter 1-0 (0-0) hemma mot Rydsgårds AIF.

Nu väntar ny comeback i trean.

– Känns riktigt skönt. Vi har varit nära ett tag, och särskilt föregående helg då vi förlorade seriefinalen mot IFK Osby (1–2) i slutminuterna, myste lagets 46-årige tränare Mikael Göransson.

– Efter Osbymatchen längtade vi bara till serieavslutningen för att få det hela ur världen.

Ahmed Zukanovic gjorde det enda målet mot Rydsgård och när domaren Simon Anderjon blåste av derbyt visste jublet inga gränser på Tomelilla IP.

Det sjöngs, dansades ringdans och givetvis åkte guldhattarna på samtidigt som bubblet korkades upp.

Efteråt firades det med pizza i TIF:s klubblokal Änglasalen.

– Vad ska man säga? Enorm glädje förstås, men också lättnad. Vi har siktat på serieseger hela säsongen, och nu är vi framme, konstaterade Göransson som tog över Tomelilla nio omgångar in på seriespelet 2016.

Då lyckades han inte rädda division 3-kontraktet och tvingades följa Tomelilla ner i fyran.

Där sejouren alltså bara blev ettårig.

– Härligt, och den här gången ska vi verkligen försöka etablera oss i trean. Förhoppningsvis är det slut på att vara ett lindansarlag.

– Samtidigt är det inte lätt att gå upp, och vi får inrikta oss på att det blir tufft.

Vad talar för en lyckad comeback?

– Att truppen är ung. Vi har tagit ytterligare kliv under säsongen, blivit mer som ett kollektiv och hoppas kunna fortsätta utvecklingsarbetet 2018.

Mikael Göransson lyfter sedan fram ett antal viktiga punkter från spelåret som gått.

Ett 2017 där Kevin Ketteridge vann TIF:s interna skytteliga med 14 fullträffar.

– Framför allt släpper vi in få mål. Problemet i början var att vi inte riktigt satte chanserna, men det blev bättre ett tag innan vi föll tillbaka in i gamla synder.

– Saker som vi måste gnugga extra på för att kunna döda matcherna.

På spelarfronten finns inget nytt att berätta.

– Jag har inte hört om någon ska lämna, eller vad som eventuellt är på väg in. Det är fortfarande ganska tidigt, och en del klubbar som ännu inte avslutat säsongen.

– Däremot är det helt klart att jag blir kvar.