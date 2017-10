Pittsburgh het kandidat för en three peat

Krönika Världens bästa liga har blivit jämnare samtidigt som den har blivit lite diskret tråkigare.

Inget lag sticker liksom ut längre. Förra säsongen kom och gick och man lade knappt märke till att Pittsburgh Penguins gick och vann Stanley Cup-bucklan för andra året i rad, en bedrift som inget annat NHL-lag orkat med sedan Nicklas Lidströms Detroit Red Wings lyckades att vinna back-to-back 20 år tidigare.

Pittsburgh var förvisso värdiga mästare, men långt ifrån ett av det bästa lagen som gick ”all the way” under senare år. Tvärtom, är det någon som på fullt allvar tror att Sidney Crosby och hans pingvinpolare hade haft en chans mot L.A. Kings årgång 2012 och 2014 eller något av de tre Chicago Blackhawks-lagen som vann 2010, 2013 och 2015? Eller ens stora stygga Boston Bruins som klämde in sig mellan dessa två tungviktare och lyfte bucklan 2011? Pittsburgh hade inte haft en suck mot dessa forna mästare.

Vegas Golden Knights debut i ligan är på både gott och ont. Mest ont. Under uppehållet fick laget tillfälle att plocka spelare från alla lag samt drafta högt och ofta. Flera klubbar fick släppa en hel del talangfulla lirare till nykomlingen. Någon slagpåse lär Las Vegas nya attraktion inte bli. Tvärtom, i dagens NHL finns det minst ett dussin andra lag som är lika mediokra som Sin City-nybörjaren.

Det stora problemet är att NHL inte har tillräckligt med talang att fylla 31 lag. Mindre antal lag och gärna mindre antal matcher per säsong gör ligan betydligt mer attraktiv och sevärd då 82 matcher är på tok för mycket. Mer är inte alltid bättre. Tyvärr handlar det bara om pengar i Nordamerika.

Det mest positiva med Golden Knights tillträde är att fansen får ytterligare en orsak att åka till Las Vegas, världens bästa håll-i-gång stad alla kategorier. Om nu allt skall handla om stålar är Golden Knights rätt lag på rätt plats.

Pittsburgh har precis som många andra mästare före dem tappat en mängd spelare sedan Stanley Cup-vinsten pga. av lönetaket. Men det spelar ingen betydelse i dagens tider då de övriga lagen i östra konferensen med undantag av Tampa Bay Lightning har legat lågt eller fått dumpa spelare även de. Sid the Kids gäng är en het kandidat att representera Eastern Conference i finalen även denna säsong.

Finalmotståndarna Nashville Predators är även de en högoddsare att göra en favorit i repris. Laget är svårspelat, har djup, talang samt en klippa mellan stolparna. Om Pekka Rinna fortsätter att spika igen kassen när det gäller kan det mycket väl bli countryklubbens tur att lyfta bucklan mot skyarna i vår.

Någon gång måste det ju gå vägen för Anaheim Ducks, men som så många säsonger tidigare föll de på mållinjen igen. Ankorna har mest djup i divisionen, kanske rent utav i hela NHL, men får starta säsongen i stark uppförsbacke då både Hampe Lindholm, Sami Vatanen och Ryan Kessler är skadade. Truppen är dock näst intill intakt så de får tillhöra förhandsfavoriterna trots att tre så pass garvade gossar är satta ur spel tills åtminstone mitten av november. Ankeborg reser sig och tar hem Pacific Division och får sedan slåss med Edmonton Oilers om en plats i Stanley Cup-finalen.

Edmonton imponerade oerhört både i grundserien och i slutspelet. Sidney Crosby får ursäkta, men Connor McDavid är redan nu ligans bästa spelare enbart 20 år gammal. Förutom McDavid har laget en fin mix av gammalt och ungt samt en stabil sista utpost i Cam Talbot som loggar massor med istid. Försvaret är lagets akilleshäl, men inte sämre än att det räcker till minst semifinal.

Dallas Stars och Tampa Bay är de två lag som uppgraderat mest. Dallas har äntligen skaffat sig en vettig målvakt i Ben Bishop som inte läcker som ett såll stup i kvarten. Dessutom har de signat rutinerade Marc Methot, Martin Hanzal och Alexander Radulov. Inte illa pinkat.

Däremot är jag inte säker på om gamle Ken Hitchcock är rätt slavdrivare för ett gäng som vill lira underhållande offensiv hockey. Hans sätt att tänka hockey är väldigt ”old school” medan laget vill lira en betydligt modernare version. ”Hitch” är dock en mästare på att få ett lag att täppa till bakåt och det kan behövas då Dallas inte kunnat stava till defensiv tidigare. Om den rutinerade coachen lyckas få grabbarna att tänka lite mer på spelet i egen zon samtidigt som han inte gör sig ovän med halva laget kan Texasgänget gå långt, mycket långt.

Tampa Bay hade max oflyt förra säsongen och fick både Steven Stamkos och Ryan Callahan skadade långt innan det drog ihop sig till slutspel. Tillsammans spenderade lagets två bästa forwards 129 dagar i sjukstugan. Nu är båda hela och redo. Lägg till att ”Bolts” signade både Chris Kunitz och Dan Girardi under uppehållet. Två veteraner som kommer att göra en av ligans bredaste trupper ännu vassare. Har alla ingredienser att ge Pittsburgh en match om det var så säkra.

Ett varningsfinger för Toronto Maple Leafs och Columbus Blue Jackets som båda tog flera kliv framåt i våras. Nu är båda lagen ett år visare och får ses som utropstecken. Toronto är kanske ett par vintrar från att gå hela vägen medan Columbus mycket väl kan ro hem det om de lyckas toppa formen vid rätt tillfälle, vilket inte är i december, hör ni.

Det känns konstigt att inte nämna Washington Capitals som en av förhandsfavoriterna, men lönetaket har tvingat klubben att göra sig av med en hel del nyckelspelare som Justin Williams, Kevin Shattenkirk, Karl Alzner, och sist men inte minst, Macke Johansson som Caps tvingades trejda bort till bottenlaget New Jersey för att få plats med André Burakovskys nya kontrakt. ”Lill Burra” har pressen att prestera. Det kommer att bli intressant att följa skånepågens framfart i världens bästa liga nu när hans tjänster behövs mer än någonsin.