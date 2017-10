Pääjärvi orolig för säkerheten på sportevenemang

NHL I samband med att NHL-premiären idag ringde Skånskan upp St. Louis Blues Magnus Pääjärvi för att tempen på bland annat dagsformen, lagets chanser och nykomlingen Vegas Golden Knights som gör debut i världens bästa hockeyliga.

Tyvärr handlade en hel del av samtalet med skåningen om ett helt annat ämne i Las Vegas, massakern nära Mandalay Bay Resort and Casino i söndags kväll.

Den f.d. Redhawksspelaren var märkbart tagen när Skånskans utsände når honom i hemmet i St. Louis.

– Det är helt fruktansvärt det som hände i Las Vegas. Det är mycket skjutande och skit som sker just nu. Alltså, jag vill ogärna ge mig in i en politisk diskussion då det inte är min grej, men nu får ”de” nog ta tag i det hela och göra något åt situationen för detta är definitivt inte ok. Vad det är som skall göras vill jag inte gå närmare in på, säger en upprörd Pääjärvi som satt och åt frukost när han slog på TV-apparaten och fick se de hemska scenerna dominera i stort sett alla nyhetskanalerna.

Mindre än tre veckor in på säsongen lirar Pääjärvis St. Louis borta mot just Golden Knights i T-Mobile Arena, några stenkast från massakern. Säkerheten är något han börjat tänka på mer och mer.

– Man får sig en tankeställare när sådana här tragedier inträffar och hoppas samtidigt att de uppgraderar säkerheten på arenorna runt om i landet. Man måste ju kunna känna sig säker både som spelare och åskådare när man går på matcher och evenemang rent allmänt utan att behöver frukta för inte bara sitt eget liv utan även för ens familj nära och kära.

St. Louis har inte mött Golden Knights i någon av träningsmatcherna, men Pääjärvi har kollat in laget på tv och är rätt impad av vad han sett så här långt.

– Många anser att det inte behövs fler klubbar i ligan och att Golden Knights kommer att bli en slagpåse, men det kan jag lugnt säga att de inte blir. Jag har kollat in laget i några perioder här och där under försäsongen och tycker att det ser rätt lovande ut. Dessutom är det bara kul för NHL att sporten sprids och marknadsförs på nya ställen. Sen är Vegas ju Vegas självklart. Jag ställer min positivt till tillökningen helt klart.

Pääjärvi ställer sig även positivt till Malmö Redhawks chanser i SHL den här säsongen.

– Malmö Redhawks visade redan i förra årets slutspel mot Växjö att de tagit ett stort kliv framåt. Förvisso blev det respass mot blivande SM-guldvinnarna HV 71 till slut, men jag tror laget höjer sig ytterligare ett snäpp den här säsongen. Redhawks vill visa övriga lag att det verkligen vill vara med och fightas om guldet den här säsongen.

Finns det något NHL-lag som impat på dig eller som du tror har chansen att gå hela vägen?

Ja, vi så klart. Jag tycker St. Louis har en bred trupp med många bra pjäser. Vi kan slå alla lag med det manskap vi har till vårt förfogande.

Förutom St. Louis då?

– Egentligen är det samma lag som förra året som ser starka ut som t.ex. Pittsburgh, Nashville, Anaheim, Edmonton och Washington. Det lag som jag tror kommer att överraska är dock Dallas. De var väldigt tuffa att möta redan förra säsongen och de har förstärkt en hel del under sommaren liksom Tampa Bay som också ser starka ut.

St. Louis har precis som Hampus Lindholms Anaheim drabbats av en hel del skador på nyckelspelare inför säsongen. Både Alexander Steen och Patrik Berglund missar säsongsinledning liksom Robby Fabbri och backjätten Jay Bouwmeester. Ett stort avbräck för de flesta klubbar, men Pääjärvi tar det hela med ro.

– St. Louis har en bred trupp som kan handskas med den här typen av skador. Att vi har flera nyckelspelare på skadelistan gör samtidigt att jag och mina lagkamrater måste ta chansen och prestera nu när vi kommer att få mer speltid i deras frånvaro. Jag ser verkligen fram emot säsongen.