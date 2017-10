London förlaga när Barsebäck byggs ut

barsebäcks by Stora London blir förlaga när lilla Barsebäcks by byggs ut. Några skyskrapor handlar det inte om. I stället är det miljonstadens ytterområden som arkitekt Jonas Lloyd inspirerats av när han ritat Barsebäck Trädgårdsstad.

– Det blir en känsla av att både vara på landet och i staden, säger Jonas Lloyd, som driver egen arkitektbyrå i Lund.

Just nu pågår arbetet med att bygga ut ridhustomten i Löddeköpinge, som Jonas Lloyd också ritat. Bara några kilometer därifrån ligger Barsebäcks by där hans senaste uppdrag snart ska börja byggas.

I förra veckan godkände politikerna i miljö- och byggnadsnämnden, vilket innebär att den första etappen på ett 30-tal bostäder av de omkring hundra som ska byggas. Det är nästan dubbelt upp mot vad som var tänkt i de ursprungliga planerna.

– Det kom idéer om att bygga fler radus och parhus. Om man ska bygga på värdefull jordbruksmark ska man inte slösa på den, säger Jonas Lloyd.

Inspirationen till Barsebäck Trädgårdsstad har han hämtat från den engelska huvudstaden. Där finns de ursprungliga trädgårdsstäderna, framsprungna som ett svar på det trafikkaos som rådde i centrala London redan vid slutet av 1800-talet.

– Trafiken in och ut ur centrum, med alla som skulle idka handel, gjorde att gatorna korkade igen.

Något måste göras, resonerade politikerna i parlamentet. Men trots flera års diskussioner kom de inte fram till någon lösning. Då reste sig Ebenezer Howard upp och begärde ordet. Förvånade parlamentsledamöter lät motvilligt Howard, som varit stenograf på de möten där trafikproblemen diskuterats, tala.

Då kom han med ett förslag som i ett slag kom att bilda skola för stadsplanering ända in i våra dagar.

Genom att bygga mikrostäder i storstädernas ytterkanter minskas trafiken in till centrum. Här ska de boende kunna arbeta, bo och handla, vilket blev startskottet får Hampsted som i dag Londons kanske mest populära stadsdel.

– Trafiken eliminerades med 25-30 procent, säger Jonas Lloyd.

För Ebenezer Howard blev hans idé om trädgårdsstaden slutpunkten på livet som stenograf. I stället blev han snabbt en firad stadsbyggnadsplanerare.

I Sverige är Enskede utanför Stockholm ett exempel på hur hans tankar fått genomslag i Sverige. Och nu ska Jonas Lloyds tolkning av de snart 150-åriga tankarna om att bygga stadsmässigt i naturnära miljö.

– Det blir distinkta gator med räta linjer. Alla bostäder har entréer mot gatan, för att få liv och rörelse. På baksidan blir det prunkande trädgård, en känsla av landet, säger Jonas Lloyd.

Bostäderna ska byggas av Mjöbäcksvillan. I deras broschyrer framhålls det som ett boende vid havet, mitt i en skånsk lantlig idyll.

På en punkt kommer området dock att skilja sig från den engelska förlagan.

– Här blir det inte några arbetsplatser eller mjölkbutiker, säger Jonas Lloyd.