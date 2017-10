Tredje gången gillt på Medborgarskolan

ESlöv För tredje gången på ett halvår har Medborgarskolan drabbats av inbrott.

Någon gång under natten till måndag har någon tagit sig in i Medborgarskolans lokaler på Västergatan 17. Man har tagit sig in genom att krossa två fönster.

Händelsen upptäcktes vid kvart över sju på måndagsmorgonen. Två bärbara datorer uppges ha stulits.

Karin Holm är marknads- och kommunikationsansvarig på Medborgarskolan i Eslöv. Hon säger att det är tredje gången inom loppet av ett drygt halvår man haft inbrott. Senaste gången var för fyra månader sedan.

– Det är för j-t på ren svenska, säger Karin Holm och berättar vidare att Medborgarskolan är en förening som lever på bidragspengar.

– Nu måste vi skaffa larm. Det blir mycket extra jobb och kostnader. Det är så otroligt tråkigt, säger Karin Holm.