USA Rocklegendaren Tom Petty har dött, skriver CBS News som fått uppgifterna bekräftade.

Rockikonen fördes till sjukhus på söndagskvällen efter att ha fått hjärtstillestånd, uppger källor för nöjessajten TMZ.

Petty ska ha hittats medvetslös i sitt hem i kaliforniska Malibu och ska, enligt källorna, lagts in på UCLA Santa Monica-sjukhuset med respirator.

Bland Pettys mest kända låtar märks ”Don’t Do Me Like That”, ”Refugee”, ”Runnin’ Down a Dream” och ”The Waiting”.

Tom Petty blev 66 år gammal.