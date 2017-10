En rad inbrott rapporterade

LUND

Tjuvarna fortsätter att vara aktiva i Lund. I fredags klockan 13-13.15 försökte någon bryta upp ytterdörren till en bostad på Vipemöllevägen. Tjuven eller tjuvarna lyckades dock inte att ta sig in.

En stöld i bostad skedde på Tage Erlanders väg någon gång under veckan som föregick förra fredagen. En 77-årig kvinna har uppgett att hennes plånbok, som låg i nattygsbordets låda, har försvunnit. Det är okänt hur tjuven kom in i bostaden.

Under fredagskvällen, 17.30-23.30, bröt någon upp altandörren till en villa på Sankt Månsgatan. Bytet blev diverse smycken.

En lägenhet på Vildandsvägen drabbades någon gång mellan onsdag och söndag. Vin, id-kort och ett sydafrikanskt pass är borta.