Blandade känslor i Kvarnby

FOTBOLL Kontraktskämpande Kvarnby IK tappade återigen en 2-0-ledning då det blev 2-2 i division 2-mötet med toppkrigande IFK Berga.

Men tränaren Ulf Jansson var ganska nöjd ändå.

– En poäng mot Berga är jättebra, och den kan visa sig viktig i slutändan, konstaterade Jansson även om han retade sig något på att det inte blev full pott.

– Klart att man är lite besviken med tanke på att vi hade 2-0 och bud på mer.

Kvarnby öppnade klart bäst. Mirlind Mejzinolli skickade in 1-0 i minut 32 och fyra minuter spädde Terry Adadevoh Svensson välförtjänt på hemmaledningen.

I andra halvlek kom sedan IFK Berga tillbaka och räddade 2-2.

David Garrett reducerade efter en knapp timmes spel och i 69:e minuten utjämnade Niklas Rydasp.

– Snöpligt. Samtidigt kunde Berga lika gärna ha vunnit, och på slutet hade båda lagen chanser att avgöra.

Inför de tre sista omgångarna har Kvarnby IK tre poäng ner till Vimmerby IF som är närmaste konkurrent under nedflyttningsstrecket.

På lördag väntar Österlen FF på hemmaplan.