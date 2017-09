Rögle fick revansch efter galen målfest

MALMÖ Rögle fick revansch på Redhawks för premiärförlusten i Malmö. Men det krävdes förlängning efter en galen rysarmatch som innehöll hela 15 mål.

Slutresultatet? 8-7!

– Skönt att vi äntligen fick vinna och att vi fick offensiven att fungera. Vi spelade vårt bästa anfallsspel för säsongen utan jämförelse och det var verkligen ett steg i rätt riktning, även om vi måste försöka hålla ihop laget bättre i försvarsspelet, sa matchhjälten Craig Schira som avgjorde Skånederbyt en halv minut in på förlängningen.

I numerärt överläge, eftersom Redhawks Erik Forssell dragit på sig en utvisning precis innan ordinarie matchtiden tog slut.

Men egentligen borde kanske hemmalaget ha tagit samtliga tre poäng med tanke på hur matchen utvecklade sig.

Rögle tog ledningen med hela 3-0 i den första perioden efter mål av Sebastian Collberg, Edwin Hedberg (ett av hans tre mål i matchen) och Bryan Lerg innan Redhawks kunde reducera genom Nichlas Hardt.

Sedan drog en smått osannolik målkarusell igång i vilken Redhawks reducerade flera gånger bara för att se Rögle smälla in ytterligare ett mål – oftast på kontring – nästan direkt efter.

Så där häll det på in i slutminuterna, då Max Görtz och Robin Alvarez (tvåmålsskytt i slutperioden) tog Redhawks ikapp till 7-7 och förlängning väntade.

– Det var jobbigt att vi släppte in dem hela tiden så att de fick fortsätta ligga två mål före så länge. Tredje gången de kontrade in ett snabbt mål så trodde jag knappt att det var sant. Helt otroligt, konstaterade en lite tagen Robin Alvarez efter matchen.

Varför det blev som det blev hade han svårt att beskriva. Redhawks vann nämligen skotten stort och dominerade stundtals spelmässigt – men kunde inte stoppa den defensiva blödningen.

– Hade vi åtminstone slutat blöda bakåt i den tredje perioden så hade vi stått här med tre poäng i stället. Jag vet inte varför vi slarvade så. Kanske för lite ödmjukhet inför uppgiften, för dålig fokus. Jag vet inte.

Kanske var det för att de fick en så bra start och att ni tvingades jaga och blotta er bakåt?

– Nej, vi behöver egentligen inte blotta oss bakåt för att komma ikapp. Vi skulle spela vårt spel och ha tålamod. Men i stället spelade vi alldeles för mycket på chans och gick bort oss.

Trots hela åtta baklängesmål och en förlust i förlängningen tyckte Alvarez ändå att det fanns något positivt att ta med sig från matchen:

– Moralen. Att vi fortsatte kämpa och trodde på det hela vägen. Att vi krigade och gav det en ärlig chans.

Rögles tremålsskytt Edwin Hedberg var uppåt efter slutsignalen:

– En kul match att spela, även om det blev lite väl svängigt. Men vi fick bekräfta för oss själva att vi kan spela hockey, det var bra för självförtroendet att vi vannoch fick den där segernollan ur vägen. Derbyt kom lägligt för oss den här gången.