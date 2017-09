Över 100 skjutningar i Malmö i år

MALMÖ Efter 102 skottlossningar i Malmö hittills i år är sex personer mördade och 35 personer har skottskadats.

Mats Karlsson, biträdande polischef i Malmö tycker dock inte att läget är hopplöst.

Under den senaste tiden har nämligen fler misstänkta frihetsberövats och vapenbeslagen är många.

– Vi jobbar på och har just nu 25 personer som sitter frihetsberövade och häktade och som vi hoppas blir fällda för morden och mordförsöken. De flesta fallen gäller 2016, berättar Mats Karlsson.

Som Skånskan tidigare har berättat om har 102 olika skottlossningar skett i Malmö sen årsskiftet.

Skottlossningarna har drabbats många Malmöbor och enligt polisen har sex av de drabbade avlidit och 35 har skadats i samband med skjutningarna i framförallt de norra och sydöstra delarna av Malmö.

– Sen slutet av 2016 har polisen i Region Syd legat i beredskap på en särskild händelse när det gäller alla skottlossningarna i Malmö och vi har satsat mycket resurser på att utreda de aktuella morden och mordförsöken.

– Därför har vi plockat in extra person från övriga delar av polisområdet, resten av Skåne och Blekinge och Kalmar län för att hantera den grova brottsligheten, säger Mats Karlsson.

Han ger nazistdemonstrationen i Göteborg som ett annat exempel på då polisen går upp i särskild beredskap och sätter in extra personal.

Det som oroar Malmöpolisen mest är den stora tillgången på vapen. Det är lätt att komma över ett vapen och ofta har många av de unga kriminella på sig ett vapen när de går ut på stan.

– Tillgången på vapen gör att det kan vara en bagatell som utlöser en skottlossning. Bråk om före detta flickvänner eller något annat personligt bråk är vanligare än att det handlar om narkotikauppgörelser, menar Mats Karlsson.

Under året har polisen också ägnat en del av sina resurser åt att störa olika grupperingar på stan och vapenbeslagen har också ökat under 2017.

– De senaste siffrorna från den 31 augusti visar att 125 vapen har beslagtagits i Malmö under de första åtta åren. Det kan jämföras med 165 vapenbeslag och 161 vapenbeslag 2016. Fortsätter utvecklar kan det bli fler vapenbeslag i år, förklarar polisinformatör Nils Norling.

Det nya är också att allt yngre dras in i kriminaliteten. En vanlig metod är att 12-13-åringar får 500 kronor för att springa och leverera narkotika.

– Med så lättförtjänta pengar är det en del unga som hellre ägnar sig åt kriminalitet än att gå i skolan och skaffa sig ett jobb. Det är en trend som måste brytas, säger Mats Karlsson.

Han pekar också på att det behövs insatser i alla delar av samhället. Här jobbar polisen nära Malmö stad, skola och socialen för att bryta mönstren i socialt utsatta områden.

– Det förebyggande arbetet är minst lika viktigt på lång sikt för att stoppa den våldsamma kriminaliteten. Vi försöker vara synliga ute och störa de kriminella samtidigt som vi deltar i trygghetsvandringar och andra samarbeten.

Mats Karlsson ser också positivt på de extra 7 miljarderna som regeringen satsar på polisen i landet under tre år. En del av extratillskottet kan komma Malmö till del.

Läs mer: