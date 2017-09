Bygglov för LSS-boende trots flera klagomål

Höör I många år har företagsmannen Per ­Wijkmark ägt den tomma tomten på Syrénvägen, alldeles intill järnvägen. Planerna har varit många och olika, men nu har hans företag Mennea Fastighets Nr 2 AB beviljats bygglov att bygga ett LSS-boende på tomten. Detta trots flera invändningar från grannarna.

– Det råder brist på sådana här boenden i Höör, säger Lena Larsson (S) som är andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Höör.

Per Wijkmark är styrelseordförande i företaget Mennea fastighets Nr 2 AB som nu alltså beviljats bygglov för tomten. Wijkmark har länge ägt tomten och haft flera olika planer.

2014 skrev Skånska Dagbladet om Per Wijkmans dåvarande planer om att bygga bostadsrätter på tomten. Då sa han att man även övervägt att bygga trygghetsboende, LSS-boende och villor. Till slut blev det bostadsrätter man lämnade in en bygglovsansökan om.

Men några bostadsrätter blev det aldrig på tomten. I bygglovsansökan saknades en bullerutredning och efter ett tag valde sökanden att lägga ned ärendet.

I somras skickade Per Wijkmark och Mennea Fastighets Nr 2 AB istället in en bygglovsansökan gällande ett gruppboende enligt LSS, lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, med sex lägenheter samt gemenskapsutrymmen. Den här gången var även bullerutredning genomförd och bifogad. Och trots att byggnaden som man planerar bygga är större än vad detaljplanen tillåter, har man nu beviljats bygglov.

– Det handlar om en liten avvikelse vad gäller yta och det finns ett väldigt stort behov av dessa boenden i Höör, säger Lena Larsson (S).

Byggnaden kommer att vara 448 kvadratmeter stor – istället för 419 kvadratmeter som detaljplanen tillåter. I detaljplanen står bestämt hur stor del av en tomt som får vara bebyggd.

– Det handlar om hur luftigt man vill att ett område ska vara, säger Rolf Engelsson, miljö- och byggnadschef på Höörs kommun.

På tomten Hyacinten 7 – som är tomten på Syrénvägen för vilka planerna på LSS-boende finns – får 25 % av tomtens 1 600 kvadratmeter bebyggas, enligt detalj­planen. Byggnaden som nu beviljats bygglov kommer att täcka 26.5 % av tomten, men miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut att ”byggnaden med det planerade innehållet svårligen kan göras mindre” och därför anses storleken inte vara skäl nog att avslå bygglovet.

En annan invändning som kommit från hörda grannar är att huspriserna i området i och med bygget skulle påverkas negativt. Inte heller detta anser kommunen vara skäl nog att avslå ett bygglov. ”En stad hyser som regel ett brokigt innehåll som förändras över tiden. Hur detta kan påverka marknadsvärdet vid varje tillfälle är inte en bygglovsfråga.” skrev miljö- och byggnadsnämnden i beslutet.

Ytterligare en invändning är att det skulle finnas en risk för att ett LSS-boende kan ”byta inriktning som ger en negativ påverkan”. Det påståendet bedömer miljö- och byggnadsnämnden vara en så pass ”diffus farhåga” att den inte kan bemötas.

Bygglovet har beviljats även för en vall och ett plank mot järnvägen som ska minimera bullret från tågtrafiken.

På boendet kommer det att finnas personal dygnet runt. Byggherren Per Wijkmark har erfarenhet av LSS – under flera år drev han ett LSS-boende i Stehag.