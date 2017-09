Viljan tillbaka i rampljuset

SJÖBO Det blåser åter medvind för boxningen i Sjöbo. Efter några år i mer eller mindre träda sjuder det åter av liv i den klassiska boxningsklubben. BK Viljan är tillbaka i rampljuset.

– Nu har vi fyra licensierade tävlingsboxare och ett par till på gång. Det är det inte många klubbar i Skåne som har, meddelar Per-Axel ”Pax” Sjöholm, tränaren som ligger bakom uppsvinget.

I boxningskretsar har alltid BK Viljan nämnt med respekt. På sistone har det dock varit tyst kring boxningen i Sjöbo.

När det såg som mörkast ut, bara för fem-sex år sedan, låg det nedflyttningshot över klubben.

– Ja, det väldigt nära att vi lagt ner. Det var under period där jag kände att vi inte kom längre. Vi fick i gång boxare, de fick startböcker men försvann sedan till andra klubbar, berättar Jessica Andersson, ordförande i Viljan sedan 2011.

– Under några år försökte vi bara hålla verksamheten flytande med fitness och knatteträning.

Men så kom en ”gammal” boxare in i bilden. BK Viljan lyckades övertala Per-Axel ”Pax” Sjöholm till att bli tränare och ansvarig för en tränings- och tävlingsgrupp.

– Han blev vår motor och gav även oss andra ny energi, berättar Jessica.

Med Pax vid tränarrodret kom också boxarna. Eller rättare sagt; intresserade killar som visade sig ha de rätta generna för att bli boxare.

Det var inte precis en duvunge som Viljan fick på sin tränarkrok 2013.

– Jag har hållit på med boxning sedan 1978, men när jag började i Viljan handlade det om en comeback.

Han har tränat klubbar som Landskrona BK, Värend i Växjö och Enighet i Malmö. Han har haft landslagsuppdrag och varit distriktstränare. Han har tilldelats utmärkelsen ”Stor grabb” i svensk boxning. Han har suttit i styrelsen i det svenska förbundet. Med mera, med mera.

Sedan ett år tillbaka är han också ordförande i Sydsvenska Boxningsförbundet. I BK Viljan har han på bara några få år lyft verksamheten från noll till kokpunkten.

– Jag är tacksam och glad över att vi redan har så många ungdomar hos oss. Jag älskar fortfarande boxning. Ett roligt jobb. Det ger så mycket tillbaka, slår Pax fast.

Han talar sig varm om sina boxare och höjer dem till skyarna.

– De siktar själva högt och vill bli bäst, uppger Pax.

Tungviktaren Hussein Al Galude, 20-åring från Veberöd, är en av dem. Redan nu har Pax av andra höra att han är den största talang som kommit fram på evigheter.

– En ”ny Ingemar Johansson” har jag hört någon säga. Han höjs till skyarna av många. Jag instämmer i superlativerna. Under alla mina år, och det är ändå från 1970-talet, har jag nog inte sett ett större tungviktslöfte.

Fyra matcher har Hussein gått. Alla har vunnits.

– Debuten i Göteborg vann jag på knock, berättar Hussein.

– Jag slår hårt och har bra rörelse. Jag har thaiboxats tidigare och är inte rädd. En ny Ingemar Johansson? Då har jag något att leva upp till.

Om alla bitar faller på plats kan det bli SM redan 2018 för Hussein.

– Med rätt matchning kan det bli så, tror Pax.

Mustafa Khaksar (75 kilo), Muhammad Ali Yousefi (69) och Sayad Azad (60) är de tre övriga tävlingsboxarna som hunnit matchdebutera för BK Viljan.

I sina nya roller, som tränare i Viljan och ordförandeskapet i Sydsverige, har även Pax fått en nytändning. Ur hans entusiasm växer ständigt nya idéer fram. Närmast har han sett till att få fart på en gammal klassiker, Sydsverige mot Själland.

– Denna prestigefyllda kamp gick i graven på 1990-talet, men den 21 oktober blir det nypremiär. Vi kör kampen i Ystad hos Armand Krajnc och YSK.