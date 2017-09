Värmde upp inför Gallerinatten

Malmö Konst, musik och god mat. Under fredagskvällen drog Mitt Möllan igång sin upptakt inför helgens gallerinatt.

Ett stillsamt sorl porlade från restaurangerna och blandades med musiken från de öppna butikerna.

Det kan beskrivas som lugnet före stormen, innan gallerian Mitt Möllan blommar ut i en mångfald av konstverk, konserter och festligheter under Gallerinatten.

Mitt i en frodig värld av kvistar och ljus satt Linn Petersson, konstnär och kreatör, och mumsade på clementiner.

Hon är en av dem som ställer ut under helgen.

– Det ska bli skitkul. Jag har varit här tidigare på vårmarknad, men det var inte lika stort, säger Linn Petersson.

– Jag gör botaniska skulpturer. I den här kollektionen, We Are Nature, börjar man med att se hur en kastanj skjuter skott, som ett första stadium av livet. Sedan kommer man till när livet blomstrar, och möts sedan av torkat och dött material. På så vis får man ta del av hela livsspektrat.

Mitt Möllan har inte sparat på krutet i planerna för Gallerinatten. Enligt kommunikationsansvarig Vanja Wickman är händelsen den största man gjort.

– Vi har närmare 30 utställare – skulptörer, ljudkonstnärer, italienska rockmusiker, mode och design. Allt man kan tänka sig i konstnärliga uttryck.

– Mitt Möllan är en inkluderande plats där folk med olika idéer och på i olika platser i livet kan känna sig välkomna. Det blir en blandning mellan snobbig fine art, smutsig gatukonst och allting däremellan.