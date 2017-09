Publiken är med på Björnens noter

HANDBOLL Det är ganska få idrottare förunnat att spela seriematcher inför mellan 300 och 500 åskådare. I HK Björnen gör man det i princip i varje hemmamatch. I division 4, den lägsta av alla i den skånska herrhandbollen!!!

– Våra motståndare tycker det är roligt att möta oss i Sjöbo, säger Stefan Larsson, Björnens tränare.

Division 4 A

Herrhandbollens division 4 A innehåller nio lag. Står över i den första omgången gör Skurup. Här är säsongens första matcher:

I kväll, fredag: HK Björnen-IK Sund (Färsingahelln, 19.30), Tomelilla IF-Helsingborgs HK 2 (19.30), Trelleborgs HF 2-Dalhems IF (20).

Söndag, 1/10: Kuststadens HK-Svedala HK (17).

Tisdag, 3/10: Svedala-Trelleborgs HF 2 (20).

Fredag, 6/10: Dalhem-Björnen, Kuststaden-Helsingborgs HK 2.

Söndag, 8/10: IK Sund-Skurups Handboll.

I kväll kastas seriekulan till väders. HK Björnen begår sin division 4-premiär hemma i Färsingahallen i Sjöbo. IK Sund från Helsingborg gästar.

– I fjor snittade vi 300 personer. I derbyt mot Tomelilla var det nära nog fullt i hallen, cirka 500 personer, upplyser Stefan Larsson.

De resultatmässiga glansdagarna är förbi i Björnen.

Sjöboklubben har de senaste åren spelat på den så kallade bakgården, i den lägsta av alla divisioner i Skåne.

Där har de i år sällskap av andra ”gamla storheter” som Skurups HB och Tomelilla IF, men även av nystartade klubbar som Svedala och Kuststaden.

– Om vi kan vinna serien? Nja, jag vill inte sätta någon press på killarna. Men potentialen finns. Vi har bra spelare. De måste bara komma i gång, säger Stefan.

Rutin är ingen bristvara i Björnen. Gott om erfarenhet har bland andra Alexander Ljung, P-A Danielsson och återbördade målvakterna Bengt Mattsson, senast i Eslövs HF i trean i fjor, och Alfred Andersson, i fjor seriemotståndare i Tomelilla IF. Lägg till dessa bland andra skyttekanonen Micke Johansson.

– Gamla rävar, kallar Stefan Larsson dem.

Någon träningsmatch inför seriepremiären har inte Björnen spelat.

– Det har väl varit lite si och så med fliten under försäsongen. Folk jobbar och spelar fotboll och så där. Men jag är inte orolig. Vi har i stort sett samma manskap som i fjor, vi har fått några nya och vi har några till på väg in, berättar Stefan Larsson.