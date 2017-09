Palmér blir tränare i Ystads IF

FOTBOLL Division 5-tillhörande Ystads IF har gjort klart med Anders Palmér, 57 år, som ny tränare från och med 2018.

– En utmaning att träna ett fotbollslag i en handbollsstad, påstår Anders.

Anders Palmér

Ålder: 57 år.

Bor: I Oxie, men aviserar att flyttlasset snart går till Ystad.

Familj: Ensamstående. Två utflugna döttrar som båda bor i Holland.

Yrke: Fotbollstränare/instruktör. Har Malmö FF som arbetsgivare; dels som U19-tränare, dels som tränare i akademin, där han verkar i huvudsak i Höör.

Meriter som spelare: Tolv A-landskamper 1983-87. Deltog i OS i Soul 1988 (Sverige till kvartsfinal), 348 matcher (76 mål) i Malmö FF och drygt 250 matcher i Trelleborgs FF (var med i det historiska 1994-laget som slog ut Blackburn i Uefa-cupen och var på vippen att fälla även Lazio).Två SM-guld och två cupguld. Avslutade sin aktiva karriär med spel i Husie och Oxie.

Tränare: I Malmö FF på deras fotbollsgymnasium/akademi sedan 1994 och alltjämt kvar som ansvarig för U19-laget, assisterande till i MFF 2002-03 till Tom Prahl, i Trelleborgs FF 2004-05 som assisterande till Conny Karlsson, huvudtränare i Pelister 2006-09, Malmö FF A igen 2011 som assisterande till Roland Nilsson och Rikard Norling, 2012 i BW90 IF, mentor i Hammenhögs IF:s damlag i år.

Aktuell: Klar som tränare 2018 för Ystads IF:s herrseniorer i division 6. Slutar som tränare i MFF U19 efter deras sista höstmatcher. Ska även fortsättningsvis ha en roll i Hammenhögs IF-damlaget.

Under sin aktiva karriär spelade Palmér för Malmö FF, Vancouver Whitecaps och Trelleborgs FF. Tolv landskamper för Sveriges A-landslag står också på hans digra meritlista.

– Jag tror jag var 48 år när jag gjorde min sista match, det var hemma i Oxie, berättar Anders.

Som tränare/ledare har han verkat i Malmö FF i mer än 20 år, alltid med deras skolverksamhet men även som ungdomstränare och U19-ansvarig och som assisterande A-tränare till bland andra Tom Prahl, Roland Nilsson och Rikard Norling.

– Som spelare har jag haft tränare som Bob Houghton, Roy Hodgson, Tom Prahl, Tord Grip och flera andra. Duktiga tränare som jag plockat saker och ting från.

Som huvudtränare har Anders verkat i bland annat Pelister och BW90.

Pelister förde han från division 6 till 3. Med BW vann han division 3.

Just nu är det i Malmö FF han tjänar sitt levebröd. Anders är tränare för U19-laget och jobbar parallellt på klubbens akademi på Ringsjöskolan i Höör.

– Vi har två matcher kvar med U19-laget. En liten slutspelschans finns, upplyser Anders.

Sedan är det slut med MFF U19, men den andra MFF-delen, den på Höörs fotbollsakademi, fortsätter han.

– Jag var med om att starta upp akademin i Höör i årskurserna 7, 8 och 9. MFF har ju akademier på flera olika platser i Skåne. I Höör är jag fyra förmiddagar varje vecka.

Snart får han också ett eget seniorlag att träna och ha ansvar för.

Sedan det blev känt att han skulle sluta i MFF U19 har anbuden varit många.

– Jo, det har varit en del, både på herr- och damsidan och högre upp. Men YIF gav ett jättebra intryck. En klubb som vill något och som satsar långsiktigt. Ungdomsverksamheten är stor och fungerande med duktiga ledare som Anna Björklund och Henrik Nebrelius. Och faciliteterna ska vi inte prata om. Vilken anläggning det finns i Ystad, utbrister Anders Palmér.

– Dessutom tilltalar Ystad mig. I jämförelse med Malmö gillar jag lugnet och det lite lägre tempot. Jag planerar faktiskt för att flytta till Ystad.

I YIF ersätter han György Millinkhoffer. Kvar som assisterande tränare stannar Oskar Ottersten.

– Vi i YIF-familjen är jättenöjda med vad György har uppnått under sin tid i YIF. Han inledde som tränare för vårt P00-lag 2014 och gick upp som seniortränare 2016. György har utvecklat vår spelidé och vårt sätt att träna, uppger ordföranden Jonas Lellky på föreningens hemsida.

– Vi är mycket glada för att ha Anders hos oss och med hans erfarenhet och kontaktnät kommer Ystads IF FF att fortsätta utveckla sin senior och ungdomsfotboll.

Det är inte vilken MFF:are som YIF lyckats fånga.

I moderklubben MFF gjorde han 348 matcher och 76 mål och tog två senior-SM-guld.

När han ”trappade ner” i Trelleborgs FF fick han vara med om en av den svenska fotbollens genom tiderna största skrällar, när TFF i Uefa-cupen 1994 slog ut Blackburn och därefter var på väg att göra om bedriften mot de italienska stjärnorna i Lazio.

– Jo, matchen på Olympiastadion var speciell. En rolig tid, säger Anders.

Hur det gick? Jo, efter 0-0 i Trelleborg stod det länge 0-0 även i returen i Rom. I den 94:e minuten avgjorde dock Lazio.

Som tränare har Anders Palmér varit med om att dra fram den ena spelaren efter den andra och sett talangerna blomma ut till stjärnor och välbetalda fullblodsproffs.

– I år har åtta av U19-spelarna slussats vidare till A-truppen, betonar Anders med illa dold stolthet i rösten.

– Jag är tacksam över att under många års tid ha fått jobba med de största talangerna och förbereda dem för A-lagsfotboll i Sveriges största och bästa klubb. MFF är på alla sätt en fantastisk klubb, tycker Palmér.