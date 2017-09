Inbrott på Videdalsskolan

MALMÖ

Under en kvart i torsdags kväll vid 20-tiden lyckades en eller flera tjuvar ta sig in på Videdalsskolan, bryta upp sex dörrar och stjäla flera datorer.

Polisen söker nu efter spår från de skyldiga. I onsdags bröt sig också någon in på ett kontor på tredje våningen på prostatan och stal sex datorer och en mobiltelefon.

En träningsväska och en mobiltelefon försvann också från ett omklädningsrum i Heleneholmshallen under den gångna veckan.

Gjorde våldsamt motstånd

MALMÖ. I samband med att en kvinna i 30-årsåldern skulle gripas på Kirsebergs med narkotika på sig gjorde hon motstånd, både vid gripandet och när hon placerades i en cell på häktet.

Bland annat ska kvinnan ha spottat och försökt att bita en av tjänstemännen samt ristat in ord och annat på väggen i cellen.

30-åringen riskerar nu åtal för en mängd brott, bland annat våld mot tjänsteman och narkotikabrott. Händelsen inträffade i torsdags. Kvinnan släpptes senare på kvällen efter förhör.