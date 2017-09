H65 tänker vara med från början

HANDBOLL Tränaren Carl-Christian ”Calle” Olsson flaggar för ett ”nytt” H65 med mer ös och ett annat drag under fötterna än de senaste åren.

Division 1 södra

Premiäromgången i herrhandbollens söderetta spelas så här:

I kväll, fredag: H65 Höör-Ystads IF U (Sporthallen, 19).

Lördag, 30/9: Backa HK-Kroppskultur, Drott-HK S-hof, Warta-Vinslöv, IF Kristianstad-HK Ankaret

Söndag, 1/10: Anderstorps SK-Kärra HF.

– Spelet blir rakare, vi ska komma snabbare till mål. Det blir viktigt att kunna kombinera farten med få tekniska fel, påpekar Calle.

I kväll börjar H65-herrarna poängjakten i division 1 södra med hemmamatch i Höör mot Ystads IF U.

Bakom sig har H65 en försäsong som inte liknar de tidigare årens.

– Vi har ju inlett dåligt de senaste säsongerna och nu provat något nytt och annorlunda. Vi har bland annat haft extra många träningsmatcher, men också tränat betydligt mer individuell teknik. Det har vi kunnat göra tack vare att den fysiska statusen var god redan när vi startade upp träningen i augusti, berättar Calle.

Tillsammans med nye hjälptränaren Ion Vargalui har Calle försökt bygga ett spelsystem och sätta en ny spelidé.

– Ett tuffare försvarsspel och fler målvaktsräddningar ska bädda för ett snabbare omställningsspel. Publiken kommer att få se ett H65 med mer ös och ett annat drag under fötterna.

Sedan i fjor har H65 fått se nyckelspelaren Adam Sandgrengå till nya seriekonkurrenten HK Ankaret och Kevin Hansson lämna fört nabon Eslöv.

In i laget har vänsterhänte högersexan Asker Bark och målvakten Samuel Trönndal, båda från Lugi/Farmen, kommit. Ny är även vänsterhänte högernian Adrian Brljevic från Vinslöv.

– Vi har dessutom lyft upp flera av våra egan 18-19-åringar och de kommer att få känna på hetluften ganska mycket. Vi har ett extremt ungt A-lag. Oskar Jensen är med sina 25 år äldst, men de flesta ligger runt 20-21 år, upplyser Calle.

I årets division 1-serie kommer H65 att få möta bland annat gamla storlaget HK Drott från Halmstad.

– För två år sedan låg de i elitserien, konstaterar Calle.

Han ger emellertid inte Drott sitt favorittips.

– Nej, jag tror på Anderstorp. Och IF Kristianstad blir nog också farliga.

H65 mötte just Anderstorp i en träningsmatch för två veckor. Att denna förlorades med 28-33 spelade mindre betydelse. Värre var det att Casper Lundh, en av nyckelspelarna, skadade foten.

– Han blev gipsad och väntar på operation. Tråkigt, säger Calle.

Ett desto roligare besked har han att berätta om Emil Gullstrand, som blev skadad (diskbråck) i våras men som nu är tillbaka lite lätt i träning.

– Jag vill påstå att Emil är division 1-seriens bästa mittsexa. Vi får se när han kan spela match igen.