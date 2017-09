Gallerinatt med nydanande konst

MALMÖ I helgen är det dags för 20:e versionen av Gallerinatten och då passar de tre konstinstitutionerna i Malmö på att öppna sina nya utställningar som alla har ett nydanande tema.

– Vi är glada över att kunna samordna våra visningar att utställningarna och bjuda in allmänheten till att vandra runt och titta på intressant konst under Gallerinatten, säger Cecilia Widenheim, chef för Malmö Konstmuseum.

Att visa och berätta – Show and Tell är namnet på den nya utställningen på konstmuseum. utgångspunkten är de diskussioner och planer som just nu pågår och var och hur ett framtida konstmuseum ska kunna utformas.

– Vi funderade över vilka verk vi skulle välja om vi hade en ny byggnad att visa samlingen. Vilka verk är det som känns mest spännande.

– Det blev en stor spännvidd med konst från de mest kända konstnärerna som Anders Zorn, Siri Derkert och Carl Larsson till antika skulpturer och moderna installationer, berättar Matts Leiderstam, professor på Konsthögskolan som är curator med Cecilia Widenheim.

Här sker korsmöten mellan August Strindberg, och John Bauers nationalromantiska naturkonstverk och Danilo Stankovics moderna rituella målning Mörk gryning och här samlas historiska tavlor i en salongsupphängning i rummet bredvid videoinstallationer av dagens konstnärer Lisa Tan och Ann-Sofi Sidén.

En kilometer bort bjuder Malmö Konsthall in till en ny utställning med verk av tre kvinnliga internationella konstnärer från olika generationer, som arbetar med grafiska och teknologiska tryckprocesser i experimentell anda.

– Det är tre parallella utställningar där vi får se konstnärernas olika utvecklingsfaser men också deras likheter som möts. Alla är del av sin samtid och det samhälle som de lever, förklarar konsthallschef Mats Stjernstedt.

Här kan man se Charlotte Johannesson från Skanör som var pionjär med att överföra sina ofta politiska och globala textila bilder till digital grafik. Tillsammans med majen Sture Johannesson var också först i Europa med att skapa datorstudion ”Digitalteatern”.

Hon kompletteras av danska Ester Fleckner som har ett queerpolitiskt perspektiv i sina bildserier i träsnitt och skulpturer i betong och tyska Ruth Wolf-Rehfeldt, som verkade i Östtyskland och var med om att muren föll, vilket kan ses i hennes collage och verk i kakel.

Flera av verken har aldrig tidigare visats. Detsamma gäller för Moderna Museets nya utställning: Om konst, politik och dans.

– Vi har bjudit in femton internationellt verksamma konstnärer som på olika sätt intresserar sig för hur vi med våra kroppar kan utmana normer, värderingar, makt och maktlöshet, säger curator Joa Ljungberg.

Bland verken hittar finns Conny Karlsson Lundgrens nyproducerade Dance Actions som utgår från den danska gruppen Bosseaktiviteterna som använde dans i kampen mot diskriminering och Eglé Budvytytés installation som följer nio män som sakta joggar genom Malmös gator. En performance sker också under Gallerinatten.

– Vi bjuder också in våra besökare att delta i olika workshops med dans och rörelse under utställningstiden med bland andra streetdancegruppen Freestyle Phanatix, berättar Ana Maria Bermeo Ujueta, intendent på förmedlingen.

I år är det 20:e året som Malmö gallerinatt arrangeras och då många av Malmös gallerier och konstinstitutioner har kvällsöppet mellan klockan 18 och 24.

Det är Konstfrämjandet som sköter arrangemanget. Under gallerinatten görs guidade turer runt om i stan i samarbete med ABF Malmö.

Information och karta finns på hemsidan: skane.konstframjandet.se/aktuellt/malmo-gallerinatt-2017