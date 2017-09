Chans till spontanidrott

Sesina Beyed, Rania Said och Ida Berg går idrottsinriktning. De gillar möjligheten till spontanidrott.

LUND Eleverna har väntat i ett år, men under torsdagen öppnade äntligen den efterlängtade multiarenan.

– Det här är ett projekt som vi har arbetat med under ganska lång tid, men trots att beslutet togs för bara ett år sedan så är den alltså klar i dag. Den tog tre veckor att ställa i ordning. Det känns fantastiskt kul att kunna erbjuda våra elever att röra på sig under rasten, säger Linus Persson som är biträdande rektor.

Själva multiarenan är tänkt att främja spontanidrotten så att flera är aktiva under rasten istället för att sitta stilla på en bänk eller står i hörn med sina mobiler.

– Självklart kan arenan användas av de som går på idrottsprogrammet, men tanken är snarare att eleverna på de andra programmen börjar aktivera sig. Spontanidrotten är viktig, säger Linus Persson.

Eleverna tar glatt emot sin nya arena.

– Jag tror att det kommer bli en plattform som gör att vi kan mötas över klasserna. Jag kommer att spela, säger Rania Said som går inriktning fotboll på gymnasiet.

Hon och kompisarna stod och tittade på under invigningen, men de tänker absolut testa arenan längre fram när killarna har lugnat ner sig lite.