Brottarna får ny lokal i vår

Skurup En av kommunens äldsta föreningar är på väg mot ett uppsving.

SSK, Skurups sportklubb, får en nyrenoverad lokal till våren och förbereder under hösten för en tjejsatsning.

På Vaktgatan 4 i Skurup står det Skurups sportklubb 1933. Föreningen är en av de allra äldsta i kommunen. I den gamla tegelbyggnaden myllrar det av liv flera kvällar i veckan. I hallen krockar människor som går mellan omklädningsrum, kök och träningslokal. En liten flaskhals, eller snarare, lika trångt som i alla övriga utrymmen i det åldriga huset. Här har klubbens medlemmar, varav flera förr var hantverkare, lappat och lagat själv under årens lopp.

Undertecknad tar ett halvt kliv ut i rummet med träningsmatta. Omedelbart blir jag påsprungen av en pojke som ler brett och ber om ursäkt. Det finns inte utrymme utmed väggarna i rummet. All yta upptas av 20-talet barn som har uppvärmning.

Pojkar och flickor tränar tillsammans, den yngsta är 6 år och den äldsta är 12. De gör bakåtkullerbyttor, kastar sig i långa fall och välter varandra över axeln.

Nioåriga Sally Malmgren har tränat i tre år:

– Det här är en bra sport för att man rör sig, och den är bra att kunna, säger hon:

– För vissa tjejer är inte så modiga, och killar är mest så att de vill komma först, och då är det bra om tjejer också kan det, förklarar hon.

Hon och jämngamla klubbkamraten Lia Fortuna har lärt känna varandra på träningen och de tycker båda att det är roligt att känna sig så uppåt efter träningen, även om de var trötta när de kom dit.

Under hösten pågår förarbetet till en tjejsatsning som klubben ska göra i samarbete med Malmö Tigers i Rosengård. Målet är att tjejerna från de olika kommunerna ska kunna träffas och träna tillsammans.

Men just nu pågår inget rekryteringsarbete i klubben. Det blir alldeles för trång om det skulle rasa in tio nya medlemmar.

Klubben har cirka 70-medlemmar varav drygt 50-talet är aktiva. De flesta av dem är barn- och unga, men det finns också ”gubba- och tanta-träning”.

Men till våren kommer det finnas plats för många nya medlemmar. Då kommer brottarmattan att bli dubbelt så stor som nu. Klubben ska flytta in i delar av Drivas gamla lokaler på Lilla Fabriksgatan.

– Wow, var det enda tränare Jonas Kirshner tänkte när han såg de stora ytorna och volymerna.

– Perfekt, tänkte kassör Jan-Åke Svensson.

Äntligen hade klubben hittat lokaler som var tillräckligt stora för verksamheten utan att bli för dyra.

Fyra år tidigare blev delar av styrelsen ny, och hantverkarskaran i klubben decimerades. Samtidigt har klubben dragits med fukt- och mögelproblematik eftersom det regnat in och ventilationssystemet är undermåligt.

– Lokalerna är sunkiga och vi måste ha tid att träna och tävla, vi kunde inte fortsätta att måla och städa på all vår fritid, eller ja, städa gör vi ju fortfarande, säger ordförande Ola Tedevik.

Sökandet efter lösningar satte i gång och dialog med kommunen och fastighetsägare. Fyra år senare presenterade HL-bygg sin lokal för föreningen och lösningen tog sin början.

Kommunen har gått in med 300 000 i bidrag för renovering och Skåneidrotten har bidragit med 285 000 kronor.

Klubbmedlemmarna har själva rivit ut Drivas gamla ventilationssystem under sommaren för att premieras ekonomiskt av Skåneidrotten.

Under hösten är det HL-byggs tur att renovera den gamla industrilokalen till klubbens nya hemvist.

Inflyttningen sker i januari.