Teatervandring med starka berättelser

Scen/Recension

SCEN

Vadå hem?!

Scen: Teater Jalada och Bombina Bombast på Ystadvägen 22 i Malmö

Av: Majid Alfahdi

Regi och dramaturg: Rayam Al Jazairi

Scenografi och kostym: Amanda Wickman

Musik: Agnes Kofoed Christianson

Medverkande: Alaá Rashid, Monireh Hashemi, Zainab Al Ali, Tilde Jonasson, Zahed Yosefi, Haider Hussein och Duraid Albaz,

Statister: Masoud Gholami, Camila Vega, Shouk Hassan Omran, Mohammad Mazel, Jan Ibrahim, Doganay Carelius, Stefan Carelius, Jemile Al Yousuf och Anwer Saabeh Quasim

Skolföreställning 29/9 2017

Jag vet precis var mitt hem är. Varje dag upplever jag hur skönt det känns att cykla in bland all grönska som omger de gula husen på området, att bli mött av en glad hundvalp och resten av familjen. För mig är det självklart. För så många andra är det inte så. Hem kan vara en ryggsäck med det viktigaste i världen, hem kan vara en minnesbild, ett foto, en längtan, en stor sorg eller ett hål i hjärtat.

Allt detta, och mycket, mycket mer fångar Malmöbaserade Teater Jalada i sin nya föreställning Vadå hem?! som spelas i samarbete med teatergruppen Bombina Bombast för publik från 13 år i ruffiga industrilokaler på Ystadsgatan i Malmö.

Innan jag, två skolklasser och deras lärare blir insläppta i scenlokalen får vi veta att det här är en vandringsföreställning, att vi inte kommer att få sitta ner i en salong utan ska röra oss genom berättelsen.

Vi får också veta att det kan vara känslomässigt jobbigt, att det finns personal i närheten, att man kan be om hjälp om man tycker det är jobbigt, om man behöver vatten eller bara vill vila.

Så släpps vi in och hamnar direkt på ett informationsmöte på asylboendet Jalafors. Föreståndaren Monica, ”Monica med c”, ger oss information och får oss att gemensamt upprepa asylboendets motto. Vi delas in i tre grupper och tilldelas vars en personal som ska visa oss runt. På asylboende finns tv-rum, discorum, bönerum och träningsrum men de verkar fungerar sisådär.

Här finns också helt andra rum, hemliga rum, som vår guide försiktigt, för att inte Monica ska upptäcka oss, leder oss in i.

Varje rum har sitt eget teaterspråk och rymmer starka berättelser om flykt, krig, död, utsatthet och ensamhet. I ett rum hamnar två flickor ensamma i en luftballong högt över jorden där de möter flyttfåglar och får hantera varandras olikheter och olika bakgrunder.

I ett annat rum är väggarna täckta av bilder från bombade städer och en pojke berättar om när bomberna föll över hans stad, om hur han och mostern flydde men sedan återvände till ännu värre upplevelser.

I ytterligare ett annat får vi ta på oss Virtual Reality-glasögon och följa med på en fasansfull flykt instängda i ett trångt lastutrymme, genom en regnblöt skog och förbi hårda gränskontroller.

Efter varje rum återvänder vi till Jalafors asylboende och möter de boende, tristessen, väntan, reglerna, hotet från den ovälkomnande yttervärlden och den allt mer pressade föreståndaren.

Teater Jalada är en mångspråkig teater och i Vadå hem?! används ett antal språk – svenska, engelska, arabiska, persiska och dari – som hjälpmedel för berättelser som genom ett fantasifullt användande av teatergenren – från surrealism till musikal – tar sig förbi alla språkförbistringar och rakt in i hjärta och kropp.

Upplevelserna som vi i publiken delar på Jalafors asylboende under cirka 90 minuter är gripande, starka, otäcka och obehagliga och sätter många känslor i rörelse, inte minst om man själv har erfarenheter av krig, flykt och asylprocessen.

Samtidigt är Vadå hem?! en föreställning som tar ansvar för alla dessa känslor på ett genomtänkt sätt och bjuder på en gripande och välgjord teaterupplevelse om att ha ett hem, om att förlora ett hem, om att söka ett nytt hem, om rätten till ett hem. Missa den inte!

Gunilla Wedding